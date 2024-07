Piantagione di cannabis in un campo abbandonato di Bientina: 187 piante saranno distrutte

Nei giorni scorsi i carabinieri di Bientina hanno individuato, in un campo in disuso, una vasta piantagione di cannabis quasi pronta per il raccolto finale.

La scoperta era immediatamente segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa che, tramite il competente Pubblico Ministero, ha disposto degli accertamenti congiunti con i colleghi del Norm di Pontedera. L'autorità giudiziaria ha disposto anche il sequestro della piantagione. Nello specifico c'erano 187 piante di canapa di altezza variabile fino ad un massimo di tre metri, per un peso complessivo

di oltre 82 chilogrammi; vari attrezzi idonei alla coltivazione (zappe, vanghe, trivella con motore a scoppio, tubi d’irrigazione, eccetera). Le piante saranno distrutte per incenerimento.

Si stima, con un discreto margine di approssimazione, che l’intera piantagione una volta raggiunta la migliore maturazione avrebbe potuto produrre circa 30 chilogrammi di Marijuana (in media circa 150 grammi/pianta) determinando così un valore alla vendita, nell’illecito mercato dello spaccio di stupefacenti, non inferiore ai 120mila euro (considerando la vendita al dettaglio per 4 o 5 euro a grammo).