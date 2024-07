Roberto Ciappi è il nuovo presidente dell'Unione del Chianti Fiorentino

In linea di continuità con il mandato precedente il sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi ha assunto la guida dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino che da più di dieci anni mette insieme obiettivi, progettualità, interventi risorse e soprattutto servizi di tre Comuni del Chianti fiorentino: Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa. La nomina del presidente Ciappi è avvenuta in occasione della prima seduta del Consiglio dell'Unione comunale del Chianti fiorentino che si è tenuta nella sala consiliare del palazzo comunale di Barberino Tavarnelle nel corso della quale i consiglieri e le consigliere hanno stabilito anche la figura del presidente del Consiglio dell’Unione, che corrisponde al consigliere comunale di Greve in Chianti Andrea Cardinali.

“La volontà condivisa dai tre comuni è quella di continuare a rafforzare l'unità e la comunanza di intenti di questo ente - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - che nasce per migliorare l'efficienza dei servizi al cittadino di un'area vasta come quella del Chianti che, pur mantenendo delle proprie specificità, è caratterizzata da visioni, opportunità, percorsi di crescita e sviluppo sostenibile comune sotto il profilo sociale, culturale, economico e occupazionale”.

“Lavorare insieme ci ha reso più forti, come area dalle spiccate potenzialità e vocazioni economiche, produttive turistiche - continua il sindaco Ciappi - come testimoniano i tanti servizi e le attività conferite all'Unione comunale del Chianti fiorentino nei settori più diversi dalle Politiche sociali alla Polizia municipale, il percorso che stiamo facendo ormai da anni nell'interesse esclusivo delle nostre comunità è quello dunque di migliorare l'efficacia e le strategie operative anche delle attività amministrative dei singoli comuni”.

Andrea Cardinali, che aveva già ricoperto il ruolo di consigliere comunale per il Comune di Figline e Incisa Valdarno, è stato eletto consigliere comunale di Greve in Chianti con delega alla Cooperazione internazionale e ai Gemellaggi, conferita dal sindaco Paolo Sottani. “Lo spirito con il quale mi approccio a questo nuovo importante incarico – commenta Andrea Cardinali - è positivo e pieno di entusiasmo, mi auguro che la governance dell’Unione comunale, realtà consolidata che fonda i suoi principi sulla collaborazione e sulla reciprocità istituzionale, possa agire da protagonista per dare nuove opportunità e creare occasioni di aggregazione soprattutto per i giovani”. Andrea Cardinali è docente presso le scuole secondarie di primo grado di Greve in Chianti e Figline Incisa Valdarno e tra le passioni annovera quella per lo sport e per i libri. La figura del presidente dell'Unione comunale del Chianti fiorentino resta in carica per venti 20 mesi. Secondo il criterio di rotazione stabilito dallo statuto dell’Unione, il ruolo sarà assunto successivamente dal sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani e infine dal sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino