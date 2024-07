San Casciano tifa per Filippo Megli: il nuotatore pronto per le Olimpiadi

C'è il cuore di San Casciano che batte per lo sport e per i campioni del territorio che hanno portato il nome del paese in tutto il mondo. C'è tutta la comunità di San Casciano alle Olimpiadi di Parigi simbolicamente al fianco del giovane nuotatore Filippo Megli, orgoglio chiantigiano non solo per le coppe e le medaglie conseguite negli anni a livello europeo e internazionale ma per il percorso sportivo e umano che lo ha portato a raggiungere risultati di eccellenza e a conquistare le vette olimpiche nella sua categoria.

“Filippo, siamo tutti con te, siamo certi che il tuo innegabile talento saprà ricompensarti dei sacrifici, degli sforzi e del tuo virtuoso impegno nella disciplina che hai scelto di praticare restituendoti grandi soddisfazioni. San Casciano fa il tifo per te, per il suo amato campione che offre un esempio di dedizione, passione e capacità nello sport, comunque vada per noi è già uno straordinario motivo di vanto la tua partecipazione da atleta sancascianese alle Olimpiadi di Parigi”.

Sono le parole con le quali il sindaco Roberto Ciappi, a nome di tutta la comunità sancascianese, rivolge un grande in bocca al lupo a Filippo Megli che si prepara a dare il meglio di sé e a rappresentare il nuoto italiano ai Giochi Olimpici. All'augurio si unisce Alessandra Gherardelli, presidente del Consiglio comunale di San Casciano con delega allo Sport. “Seguiremo con emozione tutte le gare del nostro campione a partire da quella di domani, domenica 28 luglio prevista alle ore 11:00 nel 200 stile libero - aggiunge Alessandra Gherardelli - le sfide nello sport sono come quelle che ci pone davanti la vita, se si affrontano con il supporto di chi crede in te si è già sul podio. Forza Filippo!!!!”.