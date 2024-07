Sicurezza, ambiente e sport: questi i primi tre atti del mandato 2024-2029 a firma del gruppo “Centrodestra per Empoli”

Terminate le sedute d’insediamento di Consiglio comunale e commissioni consiliari, con l’elezione a Vicepresidente della commissione “Ambiente e Territorio” di Chiavacci e a Componente unico delle opposizioni nella commissione “Giudici Popolari” di Poggianti, gli stessi consiglieri hanno depositato alcuni atti che saranno discussi nel Consiglio comunale del 29 luglio.

"Ci confermiamo il gruppo consiliare più concreto e produttivo, l'unica vera forza di opposizione. C'è chi, come il nostro gruppo consiliare "Centrodestra per Empoli", è stato leale fino alla fine per salvaguardare l'unità delle opposizioni in queste prime fasi di nomine e incarichi istituzionali, non votando mai nomi e linee programmatiche indicate dal Sindaco Mantellassi e chi invece lavora e sta lavorando per distruggere, addirittura facendo sottobanco accordi con la maggioranza PD pur di arrivare al risultato della Presidenza della prima commissione "Affari generali, Istituzionali e Controllo". Questo non ci rappresenta e mai ci confonderemo con i gruppi consiliari. Non solo non ci interessa, ma prendiamo le distanze da questo modo di fare politica."

“Tornando agli atti. Il crescente numero di furti, scippi e eventi di criminalità, recente un’aggressione in Piazzetta Madonna della Quiete, ci hanno portato ad interrogare la Giunta sulle reali azioni di sicurezza per la città, in quanto di azioni inconcludenti per la risoluzione del tema se ne è già fatta ampia promotrice l’Amministrazione Barnini uscente.

Poi altre due proposte, parte del programma elettorale a sostegno di Poggianti Sindaco.

Aderire al progetto regionale “Banca della Terra”, un istituto che consente di recuperare terreni incolti e abbandonati del territorio per riportarli a nuova vita, per un’agricoltura responsabile ed un territorio più sicuro anche dal punto di vista idrogeologico.

Infine, una proposta di sport sociale. Non tutti i cittadini possono accedere a palestre e sport agonistici per gli alti costi da sostenere. Chiediamo la realizzazione di una palestra sociale e convenzioni con palestre esistenti per garantire uno sport accessibile a tutti i cittadini, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Certi che questo serva sia ai fini sportivi, ma anche di aggregazione e sociali della nostra comunità.”

Avv. Andrea Poggianti - Vice Presidente del Consiglio Comunale di Empoli