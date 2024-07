Altopascio: tremendo incendio all’oleificio Stefanini. Chiusa rete ferroviaria e via Romea

Un tremendo incendio ha interessato l’oleificio Stefanini di Altopascio colpendo un deposito dell’attività che situato in via Francesca Romea adibito a magazzino e coinvolgendo alcune cisterne di deposito olio.

Le fiamme divampate dal rogo hanno reso complicata la visibilità nella zona, tanto che è stato necessario chiudere il tratto ferroviario Lucca Firenze e entrambi i sensi di marcia di via Francesca Romea.

In via precauzionale sono anche state evacuate le case limitrofe al luogo dell’incendio: per quanto il rogo si sia propagato con estrema velocità, non sono stati registrati feriti.

Sono intervenuti sul posto, oltre alla polizia municipale, anche i vigili del fuoco del comando di Lucca, con il supporto di uomini e mezzi provenienti dal comando di Pistoia. Per prevenire l’inquinamento della falda acquifera a causa del riversamento dell’olio, è intervenuta anche l’Arpat.

"Ringrazio le squadre dei vigili del fuoco impegnate per la presenza e per il lavoro che stanno svolgendo" ha commentato sindaca di Altopascio Sara D'Ambrosio.