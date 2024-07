Guidava con un tasso alcolico 5 volte superiore al consentito. Una denuncia aa Pontedera

I carabinieri del comando provinciale di Pisa hanno denunciato due persone, rispettivamente, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’abuso d’abuso di alcolici alla guida e per guida in stato di ebbrezza.

Nello specifico, i carabinieri di Pontedera hanno controllato due conducenti che, sottoposti al test dell’etilometro, sono risultati positivi con un tasso superiore a cinque volte il valore massimo consentito dalla normativa di settore.

Per entrambi è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida. I mezzi sono stati affidati a persone di fiducia.

I militari hanno anche denunciato in stato di libertà un soggetto, alla guida di un ciclomotore, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti ad evidenziare eventuale abuso di sostanze alcoliche.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato al soccorso stradale.