Monteriggioni Estate: ancora tanti eventi nel cartellone

Sono ancora cinque gli eventi che segnano il giro di boa di “Monteriggioni Estate”, rassegna frutto della consolidata collaborazione tra Comune di Monteriggioni, Fondazione Toscana Spettacolo, Monteriggioni AD 1213, Amici del Castello.

Si inizia martedì 30 luglio, ore 21:15, ad Abbadia Isola – MaM: Museo archeologico di Monteriggioni, con "Storie di ossa. Cold case del Medioevo" Stefano Ricci noto antropologo fisico e illustratore scientifico dell'Università di Siena che ci svelerà le dinamiche omicidiarie di alcuni cold case medievali. Accurate e complesse analisi delle ossa umane, elaborazioni grafiche e ricostruzioni balistiche virtuali permetteranno di capire gli ultimi momenti di vita di alcuni individui vissuti nel passato. La serata sarà introdotta dalla proiezione del cortometraggio del regista Gabriele Clementi, selezionato in diversi festival del cinema archeologico in Italia, Spagna, Regno Unito e svariati stati degli USA e i diversi cold case verranno intervallati dal contrabbasso di Jacopo Crezzini.

Si prosegue mercoledì 31 luglio, ore 21:15, a Castellina Scalo in Piazza Bersaglieri con lo spettacolo per famiglie “La dolce Follia” una produzione del Teatro delle Foglie, in cui comicità e poesia sono racchiusi in una compagnia di teatro circo: il formidabile duo Maldimar e El Niño del Retrete. Sarà narrata una storia in cui una trapezista, erede di un'antica famiglia di circo, ha dovuto abbandonare tutto per scappare dalla guerra. Nel suo peregrinare, con l'obiettivo di ricostruire il circo perduto, trova un musicista strampalato in cerca di lavoro. Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prende vita uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che fa sbellicare dalle risate grandi e piccini mentre genera riflessioni sul tema dell'identità.

Si ritorna giovedì 1 agosto, ore 21:15, ad Abbadia Isola-MaM: Museo archeologico di Monteriggioni, per l’ormai consolidata e applauditissima rassegna “Ritratti in jazz” che sta materializzando serate emozionali uniche nel chiostro dell’Abbazia. Sarà la volta di rivisitare la musica di Wes Montgomery, riconosciuto universalmente come uno dei maggiori chitarristi nella storia del jazz, capace di seguire ed evolvere la traccia lasciata dai grandi pionieri dello strumento, come Django Reinhardt e Charlie Christian; si esibiranno: Fabio Zeppetella chitarra, Ares Tavolazzi Cbass, Andrea Beninati Drums, Stefano cocco Cantini sax. Davvero imperdibile.

venerdì 2 agosto, ore 21:15, al Castello di Monteriggioni in Piazza Dante Alighieri, prosegue il viaggio nella musica dei vinili, iniziato la settimana scorsa, arrivando e ricreando le atmosfere degli anni ’80 e ’90 con Niki DJ; le persone, come hanno già fatto nella settimana appena conclusasi, potranno ballare e divertirsi all’interno di una quinta scenica unica come il castello.

Sabato 3 agosto, ore 21:15, ancora al Castello di Monteriggioni e in Piazza Dante Alighieri, per il progetto Glocal Sound, un atteso ritorno, quello del Gemini Blue in concerto. Uno straordinario duo chitarra elettrica e percussioni composto dai raffinati musicisti Osasmuede Aigbe e Giacomo Sansoni, che affondano le radici musicali del proprio progetto nell'ampia palude del blues fino ad abbracciare sonorità della scena musicale moderna, in un mix in cui le ambientazioni mistiche ed introspettive sono in primo piano. Un ulteriore gradito e atteso ritorno dopo l’acclamatissima ed emozionale esibizione dell’anno passato, in una contaminazione, non solo di generi musicali ma anche di sonorità, un gioco di rimbalzi tra passato e futuro in un perfetto equilibrio che puoi sentire solo nel presente.

Per tutti gli appuntamenti (tranne per il 2 agosto) si prega di prenotare ai seguenti recapiti: 0577304834; info@monteriggioniturismo.it

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Monteriggioni