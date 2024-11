‘Ti Amo da Morirne’, in scena si parla di lotta alla violenza sulle donne

Il giorno 25 Novembre alle 17.30 sarà proiettato al Centro lettura di Castellina Scalo lo spettacolo ‘Ti Amo da Morirne’. Come viene descritto lo “spettacolo è un omaggio alle tante donne vittime di violenza domestica, con una particolarità: a raccontare al pubblico come sono andate realmente le cose e come si è arrivati all’epilogo finale, è la stessa vittima, che individua negli spettatori i tanti che assistono di solito a questi episodi devastanti arrogandosi il diritto di sapere tutto e che si disperano sempre tardi per non essere potuti intervenire prima. Un grido al mondo perché non si può assistere silenti quando le vittime sono in vita e piangerle disperatamente quando non c’è più nulla da fare. Quando restiamo in silenzio siamo tutti complici, sembra dire la protagonista, quando, rivolgendosi al pubblico, si chiede chi siano e dove sono stati fino a quel momento”.

Lo spettacolo è sottotitolato in varie lingue ed anche in italiano per i non udenti. Lo spettacolo “Ti amo da morirNe” è il primo lavoro interamente scritto, diretto e interpretato da Mena Vasellino. «Abbiamo deciso di proporre la visione di questo spettacolo convinti che un cambiamento nelle menti degli uomini possa partire anche da una proposta culturale – afferma l’assessora al sociale del Comune di Monteriggioni Diana Nisi –. Dobbiamo continuare giorno dopo giorno ad impegnarci per combattere contro un male dell’umanità, sono intollerabili i numeri dei femminicidi, che ogni giorno vengono annunciati. Per farlo servono anche occasioni culturali come quella organizzata dal Comune di Monteriggioni, almeno per iniziare a lasciare un seme che possa colpire gli spettatori. In particolar modo questo spettacolo di Mena Vasellino mette al centro l’indifferenza di ognuno di noi, chiedendo a tutti un cambiamento per fermare questo massacro».

Fonte: Ufficio Stampa

