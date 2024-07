Rogo a Volterra: in fiamme 7000 mq di sterpaglie

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16:44 in Via Vicinale Vallelunga Località Casette d’Era nel Comune di Volterra per incendio sterpaglie.

All'arrivo sul posto la squadra di Saline di Volterra con tre mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme che avevano interessato il bosco adiacente.

La superficie interessata dall’incendio è di 7000 mq di sterpaglie.

Sono intervenuti sul posto i volontari AIB inviati dalla SOUP e i carabinieri forestali di Pomarance.

Mentre si cercano le cause del rogo, è attualmente è in corso la fase di bonifica di tutta l’area interessata dall’incendio.