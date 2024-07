Calici di Stelle a Vinci, torna la rassegna di degustazioni sul territorio

Sabato 10 agosto 2024 a Vinci è di nuovo “Calici di Stelle”.

Torna la manifestazione dedicata alle produzioni vitivinicole, un evento curato dalla Pro Loco di Vinci che promuove direttamente i prodotti locali attraverso una serata di degustazioni dei migliori vini provenienti dalle aziende del territorio.

Inserita nella rassegna promossa dalle “Città del Vino” alla cui iniziativa l’amministrazione comunale di Vinci aderisce annualmente, Calici di Stelle offrirà la possibilità di trascorrere la notte di San Lorenzo degustando ottimi vini delle aziende produttrici della città.

Durante la serata, vino e magia verranno uniti dai “Tarocchi disturbanti” di Valentina, che leggerà le carte accompagnando la serata di degustazioni. Gli stand di oltre dieci produttori saranno affiancati da cinque stand di street food di vario genere. Inoltre, sarà presente uno spazio espositivo sulla terrazza della Biblioteca Leonardiana.

L’evento, che si aprirà alle 19 e si concluderà intorno alla mezzanotte, vedrà inoltre l’accompagnamento di due punti musicali di genere diverso: lo swing (sul palco in Piazza Guido Masi) e il blues (in Piazza dei Conti Guidi). Sullo sfondo, il Castello dei Conti Guidi, principale sede del Museo Leonardiano, che per l’occasione sarà aperto al pubblico gratuitamente. Inoltre, la terrazza panoramica della torre sarà il luogo di accesso per un punto di vista molto particolare da cui osservare il cielo e le stelle grazie al supporto del Gruppo Astrofili di Montelupo.

Agli ingressi dedicati, sarà possibile acquistare il carnet con 8 degustazioni al costo di 15 euro con il calice in omaggio insieme alla mappa su cui trovare tutti gli stand enogastronomici dislocati lungo il tracciato cittadino tra Via La Pira, Piazza Guido Masi e Piazza dei Conti Guidi.

La vendita dei prodotti invece sarà possibile nel rinnovato negozio dei “Tesori di Vinci” davanti la porta del Castello. La Pro Loco Vinci allestirà quindi una vetrina che ancora una volta, dopo il successo delle edizioni 2019 e 2022, metterà in mostra i produttori di Vinci, veri protagonisti della serata, puntando come da anni accade sulla valorizzazione e promozione delle eccellenze del territorio.

Calici di Stelle a Vinci ha il patrocinio del Comune e di Enit - Agenzia nazionale del turismo.

Fonte: Ufficio stampa Pro Loco Vinci