Corazzano senz'acqua, ripristino nel pomeriggio

Acque comunica che a causa di un guasto al deposito idrico di Moriolo, nel comune di San Miniato, oggi lunedì 29 luglio si stanno verificando mancanze d’acqua in località Corazzano. Al contempo, potrebbero verificarsi fenomeni di bassa pressione in via Maremmana.

I tecnici sono già sul posto per effettuare l’intervento di riparazione. Il ripristino del regolare servizio è al momento previsto per le ore 16.30, e potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire nelle ore successive.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde gratuito 800 983 389.

Fonte: Acque Spa