Da Gagarin perde il suo fondatore, addio a Salvatore Chiappa re del 5&5

È una tappa fissa per chi passa da Livorno.Da Gagarin è lo storico negozio di 5&5, 'pane e torta' come viene chiamato, un panino con la torta di ceci nelle varianti con la schiacciata o il 'pan francese'. Oggi Livorno è a lutto per la scomparsa del fondatore, Salvatore Chiappa, il vero Gagarin (il nome arriva dalla sua somiglianza con il cosmonauta sovietico). Lo riporta la stampa locale. La bottega, adesso gestita dalla moglie Fiorella e dai figli, è da tempo il 'tempio' del 5&5 per residenti e turisti.