La lite degenera ai giardini: tre feriti dopo lancio di bottiglie

Era una lite come tante, è diventata un lancio di bottiglie. Due uomini e una ragazza di sedici anni sono stati portati in ospedale al Santa Maria Nuova, a Firenze. I fatti sono avvenuti nella sera di domenica 28 luglio, in lungarno del Tempio, a Firenze, nei pressi di un chiosco ai giardini Caponnetto. Indaga la polizia.

Secondo quanto ricostruito, un 25enne avrebbe molestato una 16enne, parente della titolare del chiosco. La giovane ha raccontato l'episodio alla parente che ha chiamato un dipendente del locale, un 50enne, che avrebbe chiesto spiegazioni al 25enne. Tra i due sarebbe esplosa una lite a cui avrebbe fatto seguito un lancio di bottiglie.

La ragazza, il cliente e il dipendente sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso: se la sono cavata con pochi giorni di prognosi. Sul posto è intervenuta la polizia.