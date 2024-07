A Montelupo un nuovo tratto di pista ciclabile a servizio della zona industriale

Un nuovo tratto di pista ciclabile a Montelupo Fiorentino. Sarà a servizio della zona industriale: attraverso via della Costituzione e via Citerna e via Primo Maggio è stato creato un collegamento con il centro.

L’idea dell'amministrazione montelupina è quella di "favorire una mobilità ciclabile in sicurezza non solo per il tempo libero, ma anche per gli spostamenti quotidiani verso i luoghi di lavoro".

È per questa ragione che il progetto complessivo interessa anche l’area de Le Pratella: per passi successivi "si vuole quindi creare un collegamento dalla rotatoria fra la Statale 67, via Primo Maggio e via della Costituzione all’area industriale".

Un primo intervento è relativo a via Citerna e via della Costituzione. Un secondo intervento concluso proprio in questi giorni parte da via Citerna per interessare la rotatoria fra via del Lavoro e via dell’Artigianato, via Caltagirone, via Faenza e via del Lavoro.

Inoltre in questi mesi il Comune ha agito anche sulle piste già realizzate con attività di manutenzione in particolare lungo la pista del Parco e nell’area Bramasole nella pista che costeggia La Pesa.

"Per quanto ridotto questo intervento ha un significato strategico perché consente alle persone di raggiungere in sicurezza il posto di lavoro con la bicicletta. Questo riflette l’approccio che abbiamo rispetto alla mobilità alternativa: non solo per il tempo libero, ma soprattutto a servizio della quotidianità. Un cittadino partendo da via primo Maggio potrà da ora raggiungere in sicurezza la zona industriale a Montelupo" afferma il sindaco Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa