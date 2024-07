Nasce Egozero - Pontormo Lab, un nuovo spazio di arte contemporanea a Empoli

EgoZero è un nuovo spazio per le arti contemporanee e un laboratorio di ricerca sperimentale di altre espressioni situato a Pontorme di fronte alla Casa Natale di Jacopo Carucci detto il Pontormo. Inaugurerà sabato 7 settembre 2024 con le opere di Barbara Fluvi, Luca Matti, Marco Raffaele e gli ambienti sonori di Spartaco Cortesi. Per l’occasione di Pontorme in Festa 2024 la Casa del Pontormo sarà aperta al pubblico. L’esposizione sarà visitabile fino al 28 settembre 2024.

EgoZero nasce nel 2024 dall’idea di Federico Bucalossi di aprire lo studio d’arte privato a contaminazioni e sperimentazioni pure. Uno spazio olografico tra luce e nero tra spazio e tempo, dove l’Ego muore e cede a intuizioni, visioni e interferenze restituite ai sensi con nuove forme.

Si trova in via Pontorme 104/a, l'apertura è fissata per sabato 7 settembre dalle 18.

per info egozero@nothuman.net | 338/2649685