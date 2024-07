Nella lite col gestore di un ristorante tira fuori un coltello, denunciato a Pontedera

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontedera (PI) hanno denunciato in stato di libertà una persona, per minaccia aggravata dall’uso di un’arma bianca, nei confronti di un gestore di un ristorante e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, a seguito di una segnalazione giunta tramite chiamata al 112 NUE - dopo una lite tra un ristoratore ed un soggetto che avrebbe anche minacciato il primo, mostrandogli un coltello - é arrivata immediatamente sul posto una pattuglia della "Radiomobile" che, dopo aver raccolto le prime notizie del fatto, ha visionato i filmati registrati dall’impianto di

videosorveglianza dell’esercizio commerciale; in poco tempo, è stato possibile identificare un soggetto, rintracciato nell’abitato di Pontedera.

Sottoposto a perquisizione personale, il soggetto è stato sorpreso in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di circa 22 centimetri e, accompagnato in caserma per l’espletamento delle formalità di rito, denunciato in stato di libertà alla competente A. G. di Pisa per le ipotesi di reato contestategli.