"Pontedera insicura, la situazione sta sfuggendo di mano": l'allarme di Confcommercio

Pontedera, aggressioni, intrusioni e furti a commercianti e cittadini. Ora, è necessario intervenire con urgenza! Sono il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli e il Vicepresidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti a lanciare pubblicamente un grido di allarme sulla sicurezza in città.

"Duole dirlo, ma da tempo la situazione sta sfuggendo di mano - denuncia con amarezza e preoccupazione il vicepresidente Lorenzo Nuti -. Purtroppo, nelle ultime settimane, non passa giorno in cui non si assista a furti, intrusioni nei negozi, o comunque alla presenza di personaggi poco rassicurati in cerca di qualche occasione per truffare qualcuno. Siamo molto preoccupati, la serenità del nostro lavoro e dei nostri dipendenti e collaboratori è messa seriamente a repentaglio da fatti e da un clima di insicurezza che si respira in città. E' chiaro che senza un contesto accogliente e favorevole, anche il nostro lavoro è fortemente compromesso. Facciamo di tutto perché Pontedera si mantenga un punto di riferimento per il commercio della Valdera, se non vogliamo vanificare questo impegno, la sicurezza è un prerequisito fondamentale, che va garantito ad ogni costo".

Si rivolge a sindaco e forze dell'ordine il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: "È doveroso stoppare questa escalation, prima che sia troppo tardi e accada l'irreparabile. Pontedera è un centro economico fondamentale della nostra provincia, non può essere lasciata in balia di malintenzionati, violenti e affini. Commercianti e cittadini pretendono giustamente sicurezza e tranquillità di vivere e lavorare in una città sicura e il più possibile accogliente. Chiediamo controlli costanti, presenza attiva delle forze dell'ordine, e tutto quanto è necessario per invertire questa pericolosa tendenza. Siamo anche disponibili ad un incontro, ma occorre che le istituzioni diano subito un segnale forte che Pontedera non è una terra di nessuno, con un programma di azioni chiaro e interventi risolutivi".

Fonte: Confcommercio Pisa