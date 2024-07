San Miniato ha la sua miss: Carolina Cappa 'incoronata' a Roffia

Carolina Cappa, 19 anni, studentessa di Livorno è la nuova Miss San Miniato.

Carolina ha già esperienza in passerella come modella, ha capelli castani, occhi verdi ed è del segno zodiacale del Cancro.

La ragazza livornese ha preceduto Alice Belli, 20 anni di Viareggio. Al terzo posto una pluri-piazzata in queste selezioni verso Miss Toscana: la pratese ventenne Veronica Gabuzzini. Il quarto posto è stato conquistato da Giada Trivella, 20 anni di Calcinaia (Pisa). Quinto posto per Matilde Gonfiantini, 20 anni di Prato. Sesta classificata Rebecca Riccetti, 24 anni di Cascina (Pisa).

La nuova Miss San Miniato è stata premiata dal sindaco Simone Giglioli e da Andrea Lavecchia, presidente de “I Festaioli di Roffia”. La fascia Rocchetta Bellezza alla seconda classificata è stata consegnata da Nunzio Ditta, presidente dell’associazione “Territorio in comune” di Ponte a Egola. La fascia Framesi alla terza classificata Veronica Gabuzzini è stata consegnata da Sandra Bucalossi di “Vogue unisex” salone in Via 11 Febbraio a Empoli. La quarta classificata è stata premiata da Beatrice Calvetti, titolare dell’azienda Melissa srl.

Le diciannove ragazze in gara sono state presentate da Gaetano Gennai che ha condotto la serata con bravura e simpatia. La giuria era composta da Francesco Capecchi (presidente), Simona Vettori (segretario), Azzurra Bonaccorsi vice sindaco di San Miniato, Annamaria Vada, Gilda Martinelli, Stefano Banchelli e Moira Baldi.

Gli organizzatori dei “Festaioli di Roffia” e “Territorio in Comune” ringraziano in modo particolare l’amministrazione comunale di San Miniato. Un grande grazie anche alla Croce Rossa di Ponte a Egola, Vab di San Miniato e l’associazione “La Ruga” oltre naturalmente tutti gli sponsor che hanno reso possibile la serata: Tecneco San Miniato, Macelleria Lo Scalco, Melissa Srl, Generali agenzia San Miniato, Arrighi Giardinaggio, Autolinee Danti San Miniato, Miss Brown Fucecchio, Seconda Natura Ponte a Egola, Ambulatorio Veterinario San Miniato, Credito Cooperativo di Cambiano filiale di San Miniato.

Fonte: Miss Italia Toscana