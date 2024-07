Vandalismi e disagi nella notte a Capraia Fiorentina, il centrodestra chiede monitoraggio dall'amministrazione

È notizia diffusa, recepita anche nel palazzo del municipio mediante segnalazioni a mezzo e-mail, che nella frazione di Capraia Fiorentina, dal termine delle attività scolastiche, si sono (de)generati dei comportamenti che minano il quieto vivere dell’abitato e dei suoi cittadini.

Nello specifico, una cittadina pone l’accento su quanto accade presso via Verdi dove “tutte le sante sere dalle 21,30 circa si riunisce un'orda di ragazzi (approssimativamente dai 12 ai 18 anni). Saranno oltre una trentina, ieri sera secondo me saranno stati anche molti di più e sicuramente non sono tutti di Capraia”.

In particolare, viene segnalato che i “ragazzi” in questione urlano, bestemmiano, giocano in maniera violenta, scavalcano muretti e cancelli per recuperare all'interno delle proprietà private i loro palloni da gioco, abbandonano pacchetti di sigarette, lattine, bottiglie e bicchieri di vino, danneggiano i cartelli stradali ed utilizzano impropriamente giochi per bambini rischiando di renderli inutilizzabili per i piccoli utenti.

Durante la campagna elettorale delle amministrative 2024, il centrodestra di Capraia e Limite ha posto l’accento, oltre che sui temi cruciali della sicurezza e delle infrastrutture, sull'importanza di incrementare le politiche sociali e giovanili.

Pertanto, uno dei problemi che la coalizione di centrodestra si era prefissato di affrontare si sta manifestando con una gravità tale da aver spinto il Sindaco a mostrarsi disponibile a risolvere insieme il problema.

Gli eletti in consiglio comunale, Di Mauro e Razzuoli, in quota Fratelli d’Italia affermano: "Gli eventi descritti e riportati dai cittadini, dovrebbero essere oggetto d’analisi e debitamente monitorati dall’amministrazione comunale al fine di troncare sul nascere eventuali devianze e/o storture delle dinamiche dei gruppi di giovanissimi, come quelli segnalati.

Stiamo assistendo ad un fenomeno che affonda le sue radici nella cultura del permissivismo, attuata ormai da troppe famiglie, e di scelte politiche sbagliate che hanno lasciato insoddisfatte le richieste di spazi ludici e di ritrovo per le nuove generazioni adeguati alle esigenze dei ragazzi e sicuri.

La scelta di creare lo spazio CLUE ne è un esempio: si tratta di locali isolati siti nella zona industriale di Capraia Fiorentina, poco illuminata e lontana dai centri abitati, i quali non sono identificati dai giovani come un reale luogo di aggregazione perchè mal si addice all’inclusione e alla socializzazione."

"Ho sempre sostenuto con convinzione – riferisce Di Mauro – che il nemico delle nuove generazioni è la noia, che nei casi più estremi genera azioni anche molto gravi e potenzialmente pericolose. Consumare alcool e fumare da giovanissimi è estremamente pericoloso, come correre con motorini e macchine, e i ragazzi di oggi hanno tutti gli strumenti per esserne pienamente consapevoli."

Afferma Crocetti, coordinatore comunale di Forza Italia: "Al di là dell'evidente problema sociale generato dalla mancanza di spazi polifunzionali di aggregazione, non si può sottovalutare il disagio arrecato ad una intera comunità. Per le ragioni citate poc'anzi e al fine di garantire la sicurezza di una comunità, chiediamo il superamento della vigilanza di quartiere, strumento inutile che serve solo per i comuni a non assumersi le responsabilità sul controllo del territorio. Un maggior coordinamento e potenziamento delle forze dell'ordine e l'installazione di telecamere sono misure divenute ormai indispensabili perché è assodata la loro funzione di prevenzione e deterrenza."

Infine, Puglisi, militante della Lega, dichiara: “Continuiamo a sostenere l'istituzione di un Comando di Polizia Municipale svincolato dall'attuale Comando dell’Unione dei Comuni e quindi costituito da agenti in possesso di una conoscenza capillare del territorio e posti direttamente al servizio del Sindaco e dei cittadini del Comune, accompagnata dall'immissione di nuovo organico debitamente formato e dalla stipula di convenzioni con Istituti di Vigilanza privati per le ore notturne. Siamo più che mai convinti che questa sia la strada giusta per tenere sotto controllo i fenomeni di degrado e per prevenire il diffondersi di episodi di microcriminalità".

Fonte: siAMO Capraia e Limite - Centrodestra Unito