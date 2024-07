Keu, FdI Empoli: "Finalmente il Pd dichiara la necessità di bonificare il lotto della Sr 429"

"Dopo anni di silenzi e di tentativi di rassicurazione circa la non pericolosità per la salute pubblica del sito empolese inquinato dallo sversamento di KEU, finalmente il PD dichiara la necessità di bonificare il lotto V della SR 429 che attraversa la frazione di Brusciana, dove sono state sversate circa 8.000 tonnellate di fanghi inquinanti provenienti dai residui di lavorazione delle concerie di Santa Croce Sull’Arno: e lo fa dopo il comunicato stampa del gruppo consiliare Fratelli d’Italia del comune di Empoli con il quale venivano chiesti chiarimenti al sindaco Mantellassi sulla possibilità che le opere di bonifica fossero state delegate ai comuni con legge regionale" così Cosimo Carriero, capogruppo in consiglio comunale a Empoli di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale Empoli, inizia il suo ragionamento dopo che l’assessora regionale PD Monia Monni dichiara ai giornali che a settembre sarà presentato il progetto di bonifica.

Per Cosimo Carriero "dopo anni di tentativi di rimpallo sulle strategie da adottare, dopo l’installazione del c.d. cerottone – teli in pvc - lungo il tratto di strada della SR429 inquinato da KEU per evitare che le infiltrazioni di acqua piovana provocassero il percolamento nei terreni e nelle falde sottostanti, dopo i continui e poco convincenti tentativi di rassicurare i cittadini sulla possibilità di tenere sotto controllo lo stato dei luoghi mediante le analisi di ARPAT, all’improvviso si scopre che l’unica possibilità di intervento, per garantire la salute dei cittadini, è quella di procedere alla bonifica del sito inquinato".

"Le spiegazioni dell’assessora Monni - prosegue Carriero - sui contenuti del comunicato diffuso dall’ufficio stampa del consiglio regionale Toscana afferente la recente modifica del quadro normativo statale di riferimento - sopravvenuto in conseguenza di un pronunciamento della Corte Costituzionale che, integrando la disciplina regionale, riconfermava il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati – e le rassicurazioni sulla competenza regionale in ordine alla bonifica del sito empolese, giunte all’indomani degli interventi in consiglio regionale dei consiglieri di Fratelli d’Italia e della domanda di attualità sull’argomento presentata al sindaco Mantellassi, più che avere intenti chiarificatori appaiono essere una tardiva excusatio non petita da parte di chi ha dovuto aspettare che il governo Meloni nominasse il generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà commissario straordinario con compiti di impulso e coordinamento per le attività di bonifica e messa in sicurezza delle discariche abusive, poi i comunicati stampa di Fratelli d’Italia Empoli, prima di intervenire, senza se e senza ma, per bonificare il sito empolese".

"Ora che è divenuto chiaro a tutti che il lotto V della SR429 deve essere bonificato perché quelle 8.000 tonnellate di KEU sversate sono pericolose per la salute pubblica – conclude Carriero – come Fratelli d’Italia Empoli vigileremo sui tempi di attuazione del progetto di bonifica del sito inquinato perché, al di là dei sofismi con i quali il PD è abituato a rivolgersi ai cittadini, il problema deve essere affrontato e risolto prima possibile, tenendo presente che l’obiettivo prioritario è quello di tutelare la salute dei cittadini e non si possono consentire ulteriori dilazioni sine die".

Fonte: Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia Empoli