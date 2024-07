Lavori in via Romana a Firenze, rimosse le postazioni stradali Alia

Alia Multiutility informa che in occasione dei lavori alla sede stradale previsti in via Romana a Firenze, per agevolare la gestione dei cantieri sono state chiuse le postazioni stradali di raccolta rifiuti presenti sulla stessa strada. Le due postazioni che insistono su via Romana 12 e 57 saranno rimosse nella giornata di oggi e la cittadinanza dovrà conferire alle postazioni sottoelencate, fino a conclusione lavori, prevista per il prossimo 1° settembre.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, saranno posizionate dal gestore postazioni alternative; per quella di via Romana 12 il conferimento dovrà essere fatto in quella posizionata in via Mazzetta fronte civico 59. Per la postazione di via Romana 57, invece, gli utenti potranno conferire a quella attivata in via dei Serragli 141. Oltre alle nuove postazioni provvisorie, Alia invita i residenti ad utilizzare anche quelle ubicate in Piazza della Calza e Piazza San Felice, tutte composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi e contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile, quindi, rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte (mozziconi di sigarette, spugne, rasoi, oggetti rotti o stracci).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Multiutility Toscana