Nuove deleghe ai consiglieri comunali: Cei si occuperà ancora di Palio

Nel consiglio comunale di ieri sera, la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, facendo seguito a quanto annunciato nella prima seduta del consiglio, ha ufficializzato la delega a cinque consiglieri comunali, tre dei quali al loro primo mandato, per alcune materie specifiche.

Il consigliere Gianmarco Geloso si occuperà di politiche giovanili, la consigliera Linda Fondelli ha ricevuto la delega a Cooperazione Internazionale e Pace, il consigliere Lorenzo Favilli di Gemellaggi e Infiorata, l'ex assessore Daniele Cei si occuperà ancora di palio grazie alle deleghe alla Valorizzazione del Palio delle Contrade, Relazioni con i Palii d’Italia e Valorizzazione dei Cammini Storici, infine, la capogruppo del Pd Raffaella Castaldo avrà la delega alla Valorizzazione, promozione e tutela delle Aree Naturali delle Cerbaie e del Padule e delle frazioni circostanti che vi insistono.

“Ho scelto due personalità già esperte come Daniele Cei e Raffaella Castaldo – spiega la sindaca – per avere un supporto fondamentale nella valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio come le aree naturalistiche e il Palio delle Contrade, e tre giovani, alla loro prima esperienza ma fortemente motivati e con grande passione politica, come Gianmarco Geloso, Linda Fondelli e Lorenzo Favilli perché sono sicura che saranno capaci di portare un contributo di idee e fattivo molto importante”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa