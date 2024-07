Palestina, approvato odg della sinistra coi voti della maggioranza: "Serve legittimazione politica e il cessate il fuoco"

Si è concluso ieri sera dopo la mezzanotte il secondo Consiglio comunale di Empoli.

La maggioranza si è espressa a favorevole alla corposa delibera di bilancio da circa 14milioni di euro di cui 4milioni di avanzo di bilancio. I punti toccati sono sicurezza, patto per il verde, spending review, decoro e manutenzioni.

Inoltre è intervenuta anche sull' ultimo punto all'ordine del giorno, un'ordine del giorno sul riconoscimento dello stato della Palestina presentato dai gruppi Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento Cinque Stelle. "Abbiamo ritenuto opportuno approvare così come scritto l'odg dell'opposizione, ci trova d'accordo sulle impegnative perché è corretto che il consiglio comunale prenda atto e si faccia carico anche di questi eventi internazionali" dice Viola Rovai (capogruppo del PD).

"Restiamo umani". Interviene così Marco Dicuio (AVS) citando Vittorio Arrigoni. "Quanto sta accadendo in Medio Oriente chiama tutte e tutti al dovere di mettere in atto ogni strategia necessaria per opporsi alla crescente violenza che si sta perpetrando sulla popolazione e di schierarsi senza indugi con le vittime civili. Per questo come Alleanza Verdi e Sinistra Empoli, sosteniamo convintamente l'OdG presentato e ci impegneremo per la condivisione e la sensibilizzazione a livello locale dei punti in esso contenuti. Chiediamo il riconoscimento dello stato della Palestina, il cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e il processo al governo dello stato di Israele e ai vertici dell’IDF per crimini contro l’umanità. Valuteremo la possibilità di dotarsi a livello comunale di strumenti amministrativi che vietino investimenti in armamenti e ad organizzazioni o enti che li supportino".

Interviene successivamente anche Iacopo Periti (gruppo Alessio Mantellassi Sindaco): "Come gruppo consiliare ribadiamo un secco no alla guerra e la necessità di trovarvi una soluzione. Una condizione, per noi imprescindibile, è il riconoscimento di uno stato autonomo di Palestina. Sicuramente non l'unica ma fondamentale. Il diritto internazionale umanitario sancisce che la risposta ad un'offesa deve essere proporzionata a quest'ultima. Quanto messo in atto dal governo israeliano ci appare palesemente sproporzionato, arrivando a poter rappresentare un vero e proprio genocidio nei confronti del popolo Palestinese, e noi questo lo condanniamo apertamente".

Conclude Raffaele Donati(PD): "Come gruppo del Partito Democratico votiamo a favore di questo ordine del giorno perché crediamo che il riconoscimento dello stato della Palestina sia il primo passo per il conseguimento della politica dei due popoli per due stati. Anche dal consiglio comunale di Empoli deve arrivare il messaggio che il popolo palestinese ha urgentemente bisogno di sostegno diplomatico e di legittimazione politica per poter trattare almeno in posizione paritaria con lo stato di Israele per costruire una pace duratura nella zona, con un immediato cessate il fuoco che fermi la strage umanitaria in corso a Gaza". Donati ricorda infine: "Proprio oggi si sta svolgendo la seconda marcia della pace su Empoli, iniziativa sempre molto partecipata".

E sul finale anche il sindaco Mantellassi ha preso parola facendosi coinvolgere dalla discussione ringraziando i proponenti dell'odg e condividendo gli interventi precedenti del gruppo di maggioranza.

Fonte: Gruppo consiliare Pd Empoli