Ripristinato il guasto ai telefoni dell'ambulatorio medico di Staffoli

È stato risolto il guasto alla linea telefonica dell’ambulatorio medico di Staffoli. A seguito dall’ultima segnalazione del 26 luglio scorso, l’ufficio tecnico della Asl, intestataria dell’utenza, si era subito attivato per avviare la riparazione contattando l’operatore della telefonia. Solo nella tarda serata di ieri il problema è stato risolto e la linea è tornata funzionante.

Nello scusarsi per i disagi legati al disservizio di questi giorni, l’Azienda, consapevole dell’importanza del servizio per tutta la comunità di Staffoli soprattutto in questo periodo dell’anno, ci tiene a ricordare che si è subito attivata per riportare in tempi brevi la situazione alla piena normalità e per far tornare definitivamente in funzione la linea telefonica.

Problemi sulla linea si erano già verificati a marzo e la criticità anche allora subito segnalata, era giunta a soluzione. Fino al nuovo caso di guasto che si è ripresentato recentemente e che ora è stato risolto.

Anche il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni si congratula per il rapido intervento degli uffici tecnici della Asl di Empoli: “In primo luogo ringrazio l'azienda sanitaria per il rapido intervento e per la risoluzione del guasto alla linea telefonica dell'ambulatorio di Staffoli. In questi giorni prima delle ferie estive non è scontato riuscire ad avere una risposta così rapida. Spero che il problema sia risolto in via definitiva nell'interesse degli utenti. Questo episodio è la dimostrazione che se le criticità si seguono e tutti ci impegniamo per risolverle si raggiunge l'obiettivo. Grazie ancora alla Asl per il lavoro fatto”.

Fonte: Asl Toscana Centro