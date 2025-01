Sds Empolese Valdarno Valdelsa: ecco il progetto 'Fiume' per persone in difficoltà

La S.d.S .Empolese Valdarno Valdelsa, all’interno della programmazione degli interventi di contrasto alla povertà, da anni aderisce ai progetti della Regione Toscana finanziati sui Fondi Europei con l’obiettivo di attivare azioni e interventi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate.

Obiettivi dell’attività: favorire e sostenere il passaggio dei giovani in situazione di fragilità sociale dall’istruzione all’occupazione; sostenere e migliorare attraverso servizi individualizzati l’inclusione sociale; accompagnare al lavoro persone in carico a servizi socio sanitari del nostro territorio attraverso un percorso di orientamento, progettazione personalizzata, incrocio domanda/offerta in base alla valutazione del livello di occupabilità e delle imprese interessate ad accogliere i partecipanti in tirocinio.

Destinatari degli interventi sono cittadini disoccupati o inoccupati in carico ai servizi socio sanitari territoriali con particolare attenzione alle persone maggiormente vulnerabili.

I progetti si realizzano attraverso il coinvolgimento di molti partner del nostro territorio: Enti Pubblici, Enti del Privato Sociale, Enti del Terzo Settore, Aziende private. In questo momento sono attivi 2 progetti di cui uno è in fase di avvio, PROGETTO F.I.U.ME. il Futuro In Un Mestiere finanziato dalla Regione Toscana sui fondi PR FSE+ e avrà una durata di 3 anni (dicembre 2024 – dicembre 2027)

“Lavorare sulla fragilità sociale – osserva la Presidente della SdS Empolese Valdarno Valdelsa, Francesca Giannì – è uno dei compiti più delicati della Società della Salute, che è impegnata con questo progetto a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone in difficoltà, in carico ai servizi socio-sanitari del nostro territorio. Un progetto, dunque, che si propone di favorire il passaggio tra un meccanismo assistenziale, che pure è importante quando queste persone non hanno alternative, a un sistema di inclusione sociale, attraverso l’apprendimento di un mestiere o di un lavoro”.

La risposta rilevante da parte delle aziende pubbliche, del privato sociale e private del nostro territorio e il raccordo con le associazioni di categoria ci ha permesso di inserire in tirocini aziendali oltre 100 persone in diversi settori quali; settore conciario, del commercio, della ristorazione, agricolo, metalmeccanico, turismo, servizi, associazioni sportive, privato sociale, Enti Pubblici ecc.

I progetti permettono inoltre di offrire ai soggetti inseriti percorsi formativi obbligatori e specifici che rimarranno una dote importante per ogni singolo beneficiario.

Nel corso degli anni alcuni dei beneficiari hanno poi trovato una collocazione lavorativa stabile. Ad oggi abbiamo avuto oltre 30 assunzioni e ci auspichiamo che lo stesso accada anche con il nuovo progetto in fase di avvio.

L’esperienza maturata ha dimostrato che grazie ad un coordinamento efficace si possono raggiungere obiettivi importanti, che riguardano la vita quotidiana di tante persone, alle quali possiamo offrire una opportunità, che realizza il principio per il quale "non esiste autonomia né inclusione senza una prospettiva di avvicinamento al mondo del lavoro”.

Ma l'aspetto più importante dei progetti che sono stati progressivamente presentati per il finanziamento alla Regione Toscana non risiede solo nell'aver dato opportunità di crescita alle persone direttamente coinvolte, ma anche e soprattutto nell'aver seminato un'idea di autonomia legata al lavoro e all'inclusione.

Il territorio della SDS EVV è stato quindi capace, nonostante crisi e modifiche del mondo produttivo, di offrire risposte concrete in un tempo in cui si corre veloci spesso senza ascoltare e avere il tempo di fermarsi ma comunque convinti che promuovere una società inclusiva è responsabilità di tutti oltre che motivo di equità e giustizia.

