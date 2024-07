Sammontana-Forno d'Asolo, l'accordo è realtà: tutti i numeri del nuovo gruppo industriale

A seguito dell’autorizzazione dell’Antitrust, è stato perfezionato il closing dell’operazione annunciata il 5 febbraio scorso grazie alla quale la famiglia Bagnoli e Frozen Investments S.à r.l., una società di investimento di Investindustrial VIII, gestita in modo indipendente (“Investindustrial”) hanno avviato una partnership per creare una nuova realtà industriale italiana, di rilievo internazionale, nel settore del gelato e dei prodotti da forno e pasticceria surgelati, attraverso l’unione di Sammontana, di proprietà della famiglia Bagnoli, con FdA Group (“Forno d’Asolo”).

La famiglia Bagnoli, Investindustrial e il senior management deterranno il 100% del nuovo gruppo con il controllo operativo che resta nelle mani della famiglia e Investindustrial che guiderà l’espansione internazionale. La nuova realtà nasce dalla volontà di sviluppo e dalla visione industriale della famiglia Bagnoli - che ha fondato e guida Sammontana da tre generazioni - e di Investindustrial, gruppo europeo di investimento fondato nel 1990 da Andrea C. Bonomi, nonché del senior management delle società.

La partnership tra la famiglia Bagnoli e Investindustrial consentirà di valorizzare a pieno la forza competitiva di marchi simbolo dell’eccellenza italiana, quali Sammontana, Bindi, Tre Marie, Forno d’Asolo e Il Pasticcere, insieme all’impegno a favore dello sviluppo sostenibile che ha contrassegnato il percorso di Sammontana e Investindustrial nell’ultimo decennio.

L’espansione sul piano internazionale, che rafforzerà la presenza di FdA Group negli Stati Uniti e nei principali Paesi europei attraverso proprie organizzazioni produttive e distributive, si avvantaggerà dell’esperienza e della rete di Investindustrial per implementare un processo di ‘buy and build’ oltre che di crescita organica.

Il gruppo risultante dall’unione di Sammontana e Forno d’Asolo avrà un fatturato di quasi 1 miliardo di euro con stabilimenti produttivi in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, e oltre 2.500 dipendenti. La nuova entità opererà attraverso molteplici canali e, in particolare, servirà i principali bar, ristoranti, hotel, rivenditori alimentari e aziende di catering per i prodotti da forno surgelati di pasticceria, dessert e gelato.

Sammontana Italia

Sammontana nata quasi 80 anni fa è la prima azienda italiana per la produzione di gelato nel nostro Paese. È oggi parte di un Gruppo che è leader per la produzione di gelato e di croissanterie, con brand importanti come Sammontana, Tre Marie e Il Pasticcere. Italiane sono le origini e la proprietà dell’Azienda, italiane sono la ricerca e sviluppo continui verso l’alta qualità e la sostenibilità dei prodotti. Anche la produzione è interamente italiana, dislocata in tre siti produttivi: Empoli, Verona e Vinci. L’evoluzione dell’azienda è una storia di successo imprenditoriale tipicamente italiana, basata sull’inventiva, sulla consapevolezza del valore delle proprie radici culturali e su uno sguardo fiducioso verso il futuro, con la responsabilità verso le giovani generazioni. La mission di Sammontana è creare prodotti alimentari di alta qualità con ricette pensate per un’esperienza di vero piacere. Sammontana Italia è inoltre impegnata da diversi anni in un percorso di impegno in ambito ambientale per la compensazione e riduzione dell’impatto dei processi relativi a produzione, commercializzazione e vendita dei propri prodotti e anche in ambito sociale a supporto delle nuove generazioni con partnership con università e scuole secondarie. L’impegno prosegue anno dopo anno e ha portato Sammontana Italia a investimenti e innovazioni distintive nel proprio mercato per una crescente sostenibilità delle proprie attività. Nel 2023 l’azienda è diventata società benefit.

Investindustrial

Investindustrial è un gruppo europeo leader di società di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente con 15 miliardi di euro di fondi raccolti. Con un approccio profondamente radicato nelle tematiche ESG, Investindustrial da oltre 30 anni fornisce ad aziende del segmento mid-market capitale, competenza industriale, sostegno operativo e una piattaforma globale per accelerare la creazione di valore sostenibile e l’espansione internazionale. Alcune società di Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo regolamentare della FCA nel Regno Unito e della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono indipendentemente l'una dall'altra nonché da ciascun fondo.

FdA group

FdA group è un importante player italiano a livello internazionale nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno e pasticceria surgelati d’eccellenza. Il progetto imprenditoriale è partito nel 2014 con l'ingresso in Forno d'Asolo, azienda storica fondata nel 1985, del fondo 21 Investimenti e poi proseguito nel 2018 con l’acquisizione di BC Partners. I fondi d'investimento hanno affiancato il management nella realizzazione di una forte crescita organica e in una serie di acquisizioni di aziende leader nel settore, come il famoso marchio di dessert Bindi fondato a Milano nel 1946, la pasticceria La Donatella anch’essa fondata nel 1946 a Venezia e Gelpat produttore di eclair d’eccellenza in Francia. Il Gruppo, partito da un giro d’affari di 70 milioni nel 2014, ha registrato nel 2023 un fatturato di quasi 500 milioni, è presente all'estero in più di 40 paesi e conta stabilimenti in Italia, USA e Francia.

Fonte: Ufficio Stampa