Tabaccaio trovato con la droga, dopo la condanna licenza sospesa a Pontedera

Una tabaccheria di Pontedera si è vista sospendere la licenza da parte del questore di Pisa, Raffaele Gargiulo, per l'arresto in flagranza di reato da parte dei carabinieri locali che il 14 giugno hanno trovato il titolare in possesso di una "rilevante quantità" di stupefacente. Dopo l'arresto e il giudizio per direttissima davanti al gip, il tribunale ha applicato una pena di 2 anni di reclusione e 6mila euro di multa con la condizionale. Il provvedimento sulla licenza riguarda l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.