Cede eroina a un amico che si sente male, poi fugge: denunciato

Un 35enne in Casentino ha dato dell'eroina a un amico 43enne, che se l'è iniettata e si è sentito male. Il 35enne è fuggito lasciando l'amico in fin di vita, poi salvato dai sanitari e in ospedale. Il 35enne è stato rintracciato e denunciato.

È successo nella mattinata del 17 luglio a Castel San Niccolò, quando il 43enne è stato trovato esanime. Grazie al massaggio cardiaco e al defibrillatore l'uomo è tornato in sé, è stato portato in ospedale e lì si è ripreso.

I carabinieri hanno scoperto che il malore era dovuto a una dose di eroina e hanno ricostruito il tutto. Sono arrivati al 35enne e lo hanno denunciato per cessione di sostanze stupefacenti, lesioni come conseguenza di altro delitto e omissione di soccorso.