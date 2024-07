'Gli Incontri del Bureau du Champagne' a Montespertoli

L'Associazione Gemellaggi di Montespertoli, in collaborazione con il Comité Champagne e con il patrocinio del Comune di Montespertoli, è lieta di annunciare un evento esclusivo dedicato ai ristoratori: “Gli Incontri del Bureau du Champagne: introduzione allo Champagne”.

L'evento si terrà il 30 settembre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso il Centro per la Cultura del Vino "I Lecci" a Montespertoli (Via Lucardese, 74, Montespertoli). Durante questa lezione gratuita e a numero chiuso, i partecipanti avranno l'opportunità di avvicinarsi al mondo dello champagne sotto la guida esperta di Bernardo Conticelli, "Ambasciatore dello Champagne per l'Italia 2015".

L'incontro rappresenta un'occasione per i ristoratori di approfondire le proprie conoscenze su uno dei vini più prestigiosi al mondo, migliorando così il servizio offerto nei loro locali.

Dettagli dell'evento:

•⁠ ⁠Data: 30 settembre 2024

•⁠ ⁠Orario: 10:00 - 12:00

•⁠ ⁠Luogo: Centro per la Cultura del Vino "I Lecci", Via Lucardese, 74, 50025 Montespertoli FI

•⁠ ⁠Relatore: Bernardo Conticelli, Ambasciatore dello Champagne per l'Italia 2015

•⁠ ⁠Partecipazione: Gratuita, riservata ai ristoratori

Per garantire la partecipazione all'evento è necessario prenotarsi chiamando il numero 338 3118322. L'evento è organizzato con la collaborazione di FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) e il Consorzio Vino Chianti Montespertoli.

Fonte: Ufficio stampa