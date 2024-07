'Mock Moons', le poesie presentate a Montaione

A Montaione, uno dei Borghi più belli d’Italia, nasce una nuova iniziativa a cura del CCN Borgoalto in collaborazione con il Comune di Montaione e Vivere Montaione.

Il 2 Agosto alle ore 18 verrà presentato nello spazio di Via Roma,7, il libro di poesie "Mock Moons", di Massimo Grasso, pubblicato nel 2023 da Fefé Editore nella collana Fram(m)enti. Fotografie di Alberto Benedetti già in esposizione nello spazio. Letture a cura di Lucia Succi.

Le “Mock moons” sono un raro e particolare fenomeno visivo-astronomico: si crede di vedere due lune affiancate, ma è solo un miraggio, bellissimo e suggestivo. Mock moons, in italiano finte lune, è un particolare e raro fenomeno ottico atmosferico. Questo lavoro si appoggia a questo miraggio. Le 22 poesie hanno titoli tratti da brani di romanzi, di film, di componimenti musicali; titoli poi mescolati insieme nell’ultima composizione per realizzare un ulteriore nuovo testo. Da quegli input sono nate le poesie, attraverso un processo che rimanda ad una concezione della narrazione in grado di generare nuove narrazioni.

Le fotografie di Alberto Benedetti sono in mostra nello spazio saranno in esposizione fino al 30 Agosto 2024.