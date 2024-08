Abc, nello staff il giovane Alberto Ciampolini

Tra conferme e new entry è stato definito lo staff dell’Abc Castelfiorentino per la seconda avventura in serie B Interregionale.

Ad affiancare coach Samuele Manetti, oltre a Marco Guerriero, ci sarà Alberto Ciampolini, giovane coach castellano classe 2000, alla sua prima esperienza senior, che ricoprirà il ruolo di secondo assistente. Confermatissimo alla gestione della parte atletica il preparatore fisico Simone Garbetti, ormai da dieci anni colonna intramontabile del sodalizio gialloblu. Insieme a lui, importanti conferme anche nello staff sanitario, quelle dei fisioterapisti Ciro Orabona e Giulia Talluri, divenuti ormai due vere e proprie colonne portanti. A Ciro, tra l’altro, i complimenti dell’intera Abc per la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi con la maglia azzurra della nazionale tuffi, con la quale collabora ormai dal 2010.

“Sono ovviamente molto felice delle conferme di Giulia, Ciro e Simone e dell’ingresso nella squadra tecnica di un giovane allenatore come Alberto – commenta Samuele Manetti -. Uno staff che racchiude tanta castellanità e tanta professionalità, a partire da un preparatore come Simone Garbetti, che conosco da una vita e che ormai a Castelfiorentino è una vera e propria istituzione. Con lui avremo modo di programmare piani di allenamento diversi rispetto al passato, anche e soprattutto in virtù di una squadra rinnovata rispetto agli ultimi anni, e sono convinto che la sua esperienza, unita alla competenza, permetterà ad ogni singolo giocatore di rendere al meglio dal punto di vista fisico. Grandissima fiducia anche nella squadra medica, che può contare sulle qualità umane e professionali di Ciro Orabona e Giulia Talluri, con i quali mi trovo in perfetta sintonia. Un lavoro attento e accurato quello che svolgono da anni nella cura e nel trattamento dei giocatori, tanto da essere ormai un punto di riferimento non soltanto per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Infine, sono davvero contento di avere nello staff un giovane coach come Alberto Ciampolini, a dimostrazione della volontà della società di far crescere non soltanto i propri giocatori ma anche i propri allenatori. Si tratta di un ragazzo che sta dimostrando grande voglia di crescere e che ha accolto con entusiasmo questa nuova sfida. Un’avventura che gli permetterà di confrontarsi con un campionato importante con quello di serie B Interregionale ed acquisire così nuove conoscenze e competenze che sicuramente lo arricchiranno dal punto di vista non solo tecnico ma anche umano”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa