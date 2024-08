Approvati a Certaldo variazione del bilancio preventivo e assestamento generale

Nella seduta di ieri, mercoledì 31 luglio 2024, il consiglio comunale ha approvato la variazione al bilancio preventivo 2024/26 e la verifica del permanere degli equilibri di bilancio finanziario della gestione. Ogni Comune ha l'obbligo di adottare l’assestamento generale entro il 31 luglio di ciascun anno (articolo 175, comma 8, del TUEL). Si verifica quindi l'attendibilità delle previsioni di bilancio per tutte le voci di entrata e di uscita, alla luce delle risultanze della gestione che emergono dopo metà esercizio, e si adottano le variazioni conseguenti, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. L'approvazione di entrambi i punti all'ordine del giorno è avvenuta a maggioranza con voti favorevoli dei gruppi Partito Democratico e Sarà Certaldo, voti contrari dei gruppi Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e Più Certaldo, astenuta Avs.

Per quanto riguarda il comparto investimenti, sono stati destinati dall'avanzo di amministrazione 2023 circa 380mila euro. Si tratta di risorse che permetteranno di svolgere interventi di manutenzione, lavori pubblici e anche di progettazione così da intercettare eventuali fonti di finanziamento in particolare per quanto riguarda l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. In particolare sono stati previsti 25mila euro per la progettazione dell'impianto fotovoltaico sulla scuola primaria Carducci e sulla scuola secondaria di primo grado. In tema di efficientamento energetico sono stati previsti anche 40mila euro per il completamento del progetto di efficientamento energetico dell'edificio comunale di Borgo Garibaldi: in particolare interesserà gli spazi dell'ufficio Tecnico. Sono previsti anche interventi per l'ampliamento del cimitero comunale del capoluogo (100mila euro): saranno realizzati 40 nuovi loculi. Altre manutenzioni (35mila euro) interesseranno le scuole del territorio. Anche la cultura e l'accessibilità alle strutture museali sono al centro dell'attenzione dell'amministrazione: sono state previste risorse (40mila euro) per l'abbattimento delle barriere architettoniche al primo piano di Casa Boccaccio, interventi che saranno sostenuti anche con un contributo della Fondazione CR Firenze (100mila euro).

Da segnalare anche le maggiori entrate derivanti da ingressi al sistema museale certaldese (+ 5mila euro) e circa 107mila euro in arrivo nelle casse del Comune come dividendi delle società partecipate.

"Nella lettura delle scelte dell'amministrazione - sottolinea il vicesindaco e assessore al Bilancio, Jacopo Masini - è importante considerare anche la riduzione di trasferimenti correnti da parte dello Stato con la quale il nostro ente si trova a dover fare i conti, tagli strutturali che permarranno anche nei prossimi anni e dei quali non possiamo non tener conto. In questa fase si tratta di circa 92mila euro di tagli 'attuenuati' dal trasferimento di conguaglio residui fondi Covid 2019, con un taglio netto che ammonta quindi a 77mila euro". Guardando alla variazione di bilancio, Masini annuncia anche che "ne seguirà una nuova in autunno: verranno previste risorse per il progetto di riqualificazione del Fiano, che interesserà piazza Gasparri, la viabilità e i marciapiedi della frazione. Un progetto definito nel corso della passata legislatura del quale è in corso l'aggiornamento dei prezzi, un passaggio tecnico ma indispensabile per poter poi destinare le risorse necessarie alla realizzazione dei cantieri".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa