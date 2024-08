Beat Festival 2024, otto giorni di musica a Serravalle: al via con i Marlene Kuntz

Il Parco di Serravalle è pronto a tornare palcoscenico di musica, street food, divertimento e a trasformarsi in casa dell'Hip Hop. È iniziato il conto alla rovescia per il Beat Festival, giunto quest'anno alla sua decima edizione: al via il 29 agosto, per un totale di otto serate suddivise in due settimane.

Beat Festival 2024, il programma

Presentato in municipio a Empoli il festival, in programma tra meno di un mese, organizzato dall'associazione Beat 15 con il patrocinio del Comune di Empoli e il sostegno di Città Metropolitana di Firenze, che in ogni data dal tramonto alla notte ospiterà importanti artisti del panorama italiano. I giorni da segnare in calendario sono appunto giovedì 29 agosto, debutto del decennale all'insegna del Rock Undergound: i protagonisti saranno i Marlene Kuntz, che con un concerto speciale celebreranno i 30 anni dall’uscita dell’album cult Catartica, che ha segnato profondamente, non solo la carriera di Cristiano Godano e soci ma anche tutta la musica italiana. Ad aprire la serata saranno gli Animaux Formidables.

Venerdì 30 agosto sarà tempo di emozioni con la musica e le parole di Fulminacci. Il cantautore Romano, che aveva partecipato da artista poco più che emergente all’edizione 2019 di Beat, torna con un bagaglio straordinario di successi e un tour nei palazzetti, nel 2024, che ha fatto registrare il sold out. Ad aprire la serata con Fulminacci ci sarà il giovane cantautore Mazzariello.

Festival del festival sabato 31 agosto con il progetto Art in the Park. Dalla mattina fino a tarda notte il parco sarà animato da varie aree tra cui: palco per esibizioni live di musiche e ballo, area writers per street artists provenienti da tutta Italia. Art in the Park è un progetto che tutela l’arte di strada in tutte le sue sfaccettature, valorizzando il mondo della street art e tutte quelle discipline come graffiti, pittura, ballo breakdance, canto freestyle, rap, funky, soul. Il progetto spazia coinvolgendo vari settori e si occupa di integrazione sociale, divulgazione e riqualificazioni di ambientali. La giornata avrà il suo culmine con il concerto serale, ad ingresso gratuito, di Ensi e Nerone.

La prima settimana del Festival si chiuderà domenica 1 Settembre con un mix di Musica e poesia. Sul palco di Beat infatti salirà Gio Evan. Artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Dopo un'eccezionale serie di 16 sold out su 16 date del suo tour teatrale "Fragile/Inossidabile", Gio Evan è pronto a tornare sul palco con “Moksa Bar”, un vero lido itinerante, uno spettacolo che vive nelle ambientazioni estive.

Dopo qualche giorno di pausa Beat Festival tornerà ad animare il parco di Serravalle a partire da mercoledì 4 Settembre, quando ospiterà il Teenage Dream Party. Dopo il grande successo registrato nell’edizione 2023 torna il party nato in Toscana, che sta facendo impazzire i giovani di tutta Europa. Musica, karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock, per tornare a quelle atmosfere che ci hanno fatto emozionare.

Giovedì 5 Settembre invece l’area del Main Stage sarà la casa del rap romantico di Nayt che con le sue rime conquisterà il parco di Serravalle.

Venerdì 6 settembre Empoli prenderà la macchina del tempo per tornare nei mitici anni 90. Musica e ricordi si intrecciano nella grande serata ad ingresso gratuito Nostalgia 90 che ci farà rivivere i successi pop e dance di un decennio davvero indimenticabile.

Sabato 7 Settembre il gran finale di Beat all’insegna del Rap con il live di Silent Bob e Sick Budd.

Nei prossimi giorni saranno comunicati altri artisti e altre novità sul festival. I biglietti per i concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, Vivaticket, Dice e Ticketsms.

Come nella tradizione di Beat, Main Stage a parte, tutte le altre aree saranno ad ingresso totalmente gratuito. Tra queste anche le aree dedicate ai Dj Set che animeranno tutte le serate, con il Dj Stage e anche il T2 Stage, sviluppato in collaborazione con Ottobit che faranno ballare il parco di Serravalle per tutta la notte nel post concerto. La musica non sarà l’unica protagonista di Beat. Uno spazio sarà riservato ai coloratissimi e gustosissimi truck dello street food. I migliori truck, provenienti da tutta Italia, daranno vita ad un vero e proprio show del gusto e dei sapori. Ci saranno alcuni truck storici, punti di riferimento gastronomici di Beat, ma anche tante new entry. Non mancherà anche un’area dedicata ai birrifici artigianali. Uno spazio dove gustare le birre più buone, dalle classiche alle ultime novità. Per gli amanti del vintage, appuntamento immancabile quello con il Market, che spazierà dall’artigianato all’abbigliamento d’autore, come sempre coniugando la qualità e lo stile.

Umberto Bonanni presidente dell'associazione Beat 15 e il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi (Foto gonews.it)

"Siamo arrivati alla decima edizione di Beat e si tratta di un traguardo davvero importante - spiega Umberto Bonanni, presidente dell'associazione Beat 15 che organizza la manifestazione - Per questa edizione 2024 abbiamo mantenuto il format di grande successo della passata edizione inserendo alcune importanti novità. Abbiamo deciso di mantenere un’offerta molto variegata dal punto di vista musicale, passando dal Rock, al cantautorato, ma spaziando anche sulla dance e l’Hip Hop. Una delle grandi novità sarà la collaborazione con il progetto Art in The Park che il 31 Agosto animerà il parco per l’intera giornata. Sarà una vera full immersion nella cultura Hip Hop. Avremo i Marlene Kuntz che festeggeranno un importante traguardo qua da noi e sarà un piacere riavere sul palco Fulminacci, che ha praticamente esordito a Beat e che è si è confermato come un artista tra i più apprezzati in Italia. E poi due meravigliosi party con dei format che stanno facendo registrare sold out in tutta Italia, tra cui Teenage Dream che torna a Beat dopo il grande successo dell’edizione 2023".

"È un onore e un privilegio per me passare da semplice spettatore a inaugurare da sindaco una nuova edizione del Beat - dice il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi -. Il decimo anniversario è un traguardo importantissimo, per un festival che si rinnova ogni anno. Il parco di Serravalle d'estate con il Beat diventa la festa degli empolesi e sono sicuro che il programma presentato oggi sia la migliore occasione per celebrare la stagione estiva, aperta alle famiglie e soprattutto ai giovani. Non vedo l'ora di partecipare Viva il Beat!".

Con il biglietto Beat sconti nei musei. Nei giorni del Festival sarà attiva anche un’iniziativa che legherà ancora di più Beat alla città di Empoli. Con i biglietti dei concerti si potrà usufruire di una forte scontistica al biglietto d’ingresso per le visite al Museo del Vetro e al Museo della Collegiata. Presentando il biglietto di Beat si potrà entrare al Muve con 3 euro anziché 5. Mentre il biglietto cumulativo Muve + Museo della Collegiata sarà scontato a 6 euro, anziché 8 per chi ha acquistato i tagliandi della kermesse.

Per questa edizione Beat si avvale del sostegno di Toscana Energia e Chianti Banca, sponsor della manifestazione.