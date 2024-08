Bilancio 2024-26 Vinci, i consiglieri di Cdx: "No alle spese inutili"

"Si è tenuto il secondo Consiglio comunale di Vinci, dopo un acceso dibattito, i consiglieri dell'opposizione hanno detto fortemente no a tutte quelle spese inutili alla luce anche delle tanto decantate riduzioni di fondi stanziate dal governo Meloni (che poi nella realtà rappresentano soltanto lo 0,49% della spesa corrente a fronte di 6.1 miliardi di tagli agli enti locali effettuati precedentemente dal governo di maggioranza con il PD o guidati dai suoi esponenti)". Così in una nota i consiglieri comunali di centrodestra Egidio Varrecchia, Andrea Parri, Alessandro Scipioni e Manuela Mussetti.

"La prima spesa contestata è proprio il primo atto da sindaco di Vanni, ossia quello di conferire incarico ad agenzia esterna per un costo previsionale di 15.000 euro, al fine di valutare e correggere l'efficienza della macchina comunale. Macchina che peraltro - proseguono i consiglieri - dovrebbe conoscere bene visto che è stato dal 2017 assessore all'interno della Giunta del mandato Torchia. L'opposizione non ci sta! È un compito che rientra nelle funzioni del sindaco e dei funzionari preposti. Non è il cittadino che deve finanziare tale incarico, visto le valide risorse interne che nessuno di noi si può permettere di valutare; se poi ci fossero delle problematiche gravi non note, - concludono - si chiede la massima trasparenza".