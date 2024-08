Certaldo Nuoto alle regionali, cinque medaglie e ottimi risultati per 27 atleti

Cala il sipario sulla sei giorni labronica ed il nutrito gruppo degli atleti certaldesi del Certaldo Nuoto, allenati dal tecnico Lorenzo Chesi chiudono la stagione natatoria estiva con un bilancio assai soddisfacente. Infatti, i valdelsani, sia pur essendosi allenati per un periodo molto breve nella vasca olimpionica da 50 metri, non mancano nell’occasione di offrire ottime prove, che fruttano loro un bottino di ben cinque medaglie complessive, a cui fanno seguito i numerosi "personali" ottenuti dai 27 atleti della Fiammetta. A tal proposito, spiccano le medaglie di bronzo conquistate da Matteo Grassi sui 200 dorso e 400 misti, da Francesco Cocci sui 100 e 200 rana, da Ginevra Leoncini sui 1500 stile. Mentre la classifica per società vede l’ottimo 6° posto fra i Senior, il 10° fra i Cadetti, il 22° fra i Juniores ed il 23° fra i Ragazzi.

Il dettaglio vede:

SENIOR

Francesco Cocci 01: conquista il bronzo sui 100 rana con 1,09,66 e sui 200 rana con 2,32,10, 4° sui 400 misti, 5°sui 50 rana, 8° sui 200 misti e 9° sui 50 farfalla.

Matteo Grassi 03: conquista il bronzo sui 200 dorso con 2,14,37 e sui 400 misti con 4,56,41, 4° sui 100 dorso, 5° sui 200 farfalla, 7° sui 200 misti e 9° sui 50 dorso.

Ginevra Leoncini 04: conquista il bronzo sui 1500 stile, poi il 5° posto sugli 800 stile, 8° posto sui 100 dorso, 9° sui 200 dorso, 11° posto sui 50 dorso e 200 misti.

Ilaria Leoncini 01: con ottime prove ottiene il 5° posto sui 200 rana, il 6° sui 100 rana, il 9° sui 200 misti, il 13° posto sui 50 dorso e 50 farfalla.

CADETTI

Christian Cicali 05: con ottime prestazioni ottiene un bel 4° posto sui 200 farfalla con 2,14,10, poi il 9° sui 50 farfalla, il 10° sui 100 farfalla, 12° sui 200 stile, 16° sui 200 misti, 20° sui 50 dorso.

Emanuele Indovino 04: ottiene un ottimo 5° posto sui 1500 stile, 10° sui 400 misti, 12° sui 200 farfalla, 16° sui 200 rana, 19° sui 200 misti e 22° sui 50 rana.

Giorgia Russo 07: ottiene un bel 6° posto sui 400 misti, poi è 9° sui 200 farfalla, 16° posto sui 200 rana e 200 dorso, 17° posto sui 200 misti.

Benedetta Latini 07: tutti “personali”e con ottime prestazione è 5° sui 400 misti, 8° posto sui 200 farfalla, 12° sui 200 rana, 14° sui 100 rana, 16° sui 200 misti e 19° posto sui 50 rana.

Massimo Corsoni 05: con belle prove ottiene l’11° posto sui 400 misti, poi il 15° sui 100 rana, il 14° sui 50 rana, 18° sui 100 rana e 20° sui 200 misti.

JUNIORES

Fioravanti Sofia 09: ottiene quattro personali con il 7° posto sui 50 farfalla, 12° posto sui 100 farfalla, 15° posto sui 50 stile, 19° sui 200 misti, 33° posto sui 50 dorso.

Martina Stricchi 06: con belle prove ottiene l’11° posto sui 200 farfalla e poi il 21° posto e personale sui 100 farfalla.

Lorenzo Carpitelli 07: con buone prestazioni ottiene il 22° posto sui 200 farfalla, il 23° sui 50 dorso, 24° sui 100 farfalla, 29° sui 50 farfalla e 39° posto sui 50 rana.

Alberto Pompei 06: con valide prestazioni ottiene il 24° posto sui 50 e 200 rana, poi il 35° posto sui 100 rana.

Deva Maria Cianti 08: ottiene tre volte il personale sui 200 dorso con il 27° posto, poi il 31° sui 100 dorso e con il 36° posto sui 50 dorso.

RAGAZZI

Cosimo Santini 10: ottime gare con altrettanti personali sui 100 e 200 farfalla, 200 misti, 100 dorso, 100 rana e 50 stile.

Carlo Dani 08: disputa ottime prove sui 100 e 200 dorso, 100 farfalla, 200 misti e poi sui 1500 stile.

Leonardo Carpitelli 10: molto bene con i personali sui 400 misti, 100 dorso, 200 farfalla, 200 misti e 200 stile.

Maria Vittoria Cianti 10: abbassa tutti i personali. Sui 100 e 200 rana, sui 100 e 200 farfalla e poi sui 400 misti.

Davide Puccioni 08: con belle prove abbassa i suoi personali sui 100 dorso e 1500 stile, bene poi sui 200 dorso e 400 misti.

Giovanni Viani 08: disputa una bella prova sui 200 dorso.

Chiara Marzuoli 11: con belle gare disputa i 200 farfalla, i 100 e 200 dorso.

Sara Cameli 10: ottiene il personale sui 100 rana, bene poi sui 100 e 200 farfalla.

Martina Musaj 10: buone prestazioni sui 100 rana, 200 rana e 200 farfalla.

Greta Lucente 11: disputa gare promettenti sui 100 e 200 farfalla, poi sui 100 e 200 rana.

Vittorio Testi 10: si impegna positivamente sui 400 misti e 200 farfalla.

Fonte: Certaldo Nuoto