Dalla Croazia a Empoli, Mirko Maric nuovo giocatore dell'Use

Arriva dalla Croazia il nuovo esterno dell’Use Computer Gross. Si tratta di Mirko Maric, classe 1996, nato a Zagabria. Figlio di Ivica, meglio conosciuto come Ivo, che ha giocato pallacanestro in Italia per Trieste e Livorno, l’ultimo arrivato in casa biancorossa ha passato le giovanili alla Cedevita Zagabria dove si è tolto la soddisfazione di essere vicecampione della Croazia nelle categorie Under 16 ed Under 18.

Dopo il percorso nel settore giovanile, l’esordio nel basket dei grandi in Italia dove ha giocato con le maglie di Acireale, Unione Basket Padova e Don Bosco Livorno. Proprio qui, curiosamente, ha avuto come allenatore Luca Valentino che, al tempo, era assistente di Guido Saibene. Dopo le stagioni italiane, Mirko è così tornato nella sua Croazia dove ha giocato per campionati con KK Pula 1981 e KK Stoja di Pola.

"Sono felicissimo di tornare in Italia e in una piazza come Empoli – spiega - conosco l'allenatore Luca Valentino con cui ho lavorato a Livorno, so quanto è dedicato al lavoro e quanto vuole vincere. Così non ho avuto dubbi nella mia decisione di venire a Empoli. Ho visto che la squadra è eccellente, con molti giocatori di alto livello. Sono sicuro che mi integrerò perfettamente e aiuterò il gruppo a raggiungere gli obiettivi stagionali".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa