Discoteca senza licenza fino a tarda notte: multato stabilimento balneare a Pisa

Sanzioni amministrative per irregolarità, denunce ed altre segnalazioni: è il bilancio dell’esito di un controllo di natura congiunta interforze svolto dalla Questura di Pisa e dal Comando di Polizia Municipale di Pisa.

Glia genti hanno accertato che i soggetti concessionari di uno stabilimento balneare ubicato a Marina di Pisa avevano organizzato, all’interno degli spazi utilizzati (gazebi sulla spiaggia e pertinenze) alcune feste fino a tarda notte, utilizzando strumentazioni acustiche, consolle da dj e luci professionali, trasformando di fatto i locali dello stabilimento balneare in una vera e propria discoteca abusiva, poiché totalmente priva delle necessarie autorizzazioni di legge.

Al controllo veniva riscontrato l’impiego non autorizzato di personale utilizzato come addetto alla sicurezza (così detti “buttafuori”), i quali di fatto venivano visti svolgere compiti di filtraggio, controllo dei flussi di ingresso e verifica degli avventori. Queste persone, tutte abbigliate in maniera uniforme, dichiaravano di essere volontari e di non avere con loro alcun tesserino di riconoscimento.

Sia ai gestori del bagno che ai “buttafuori” sono state elevate complessivamente cinque sanzioni amministrative che prevedono, ciascuna, il pagamento di una somma di denaro tra i 1.500 e i 5.000 euro.

Nei confronti de titolare dell’attività sono state emesse multe per diverse migliaia di euro a causa del mancato rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e per intrattenimento danzante senza licenza o autorizzazioni.