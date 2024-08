Fermati con dosi di droga in piazza della stazione, due arresti a Firenze

Nei giorni scorsi, nella piazza della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, due persone sono state arrestate dai carabinieri per l'ipotesi del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare nella serata del 24 luglio, a seguito di un controllo, un giovane di origini senegalesi di 25 anni, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 76 dosi di crack, di circa 33 grammi di hashish suddivisi in 19 dosi, 32 grammi di cocaina suddivisi in 8 dosi e di 271,50 euro in banconote di vario taglio, ritenute probabile provento dell'illecita attività di spaccio. A seguito del rito direttissimo l'arresto è stato convalidato e il soggetto è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Firenze.

Qualche giorno più tardi, nella sera del 27 luglio, i militari hanno proceduto al controllo di un 21enne senegalese, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di crack suddivisi in 66 dosi, 8 grammi di eroina suddivisa in 23 dosi e 222,50 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. A seguito del rito direttissimo l'arresto è stato convalidato e il soggetto associato presso il carcere di Firenze Sollicciano.