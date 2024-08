Impianto di sorveglianza dei lavoratori in un attività di Piombino: una denuncia

All'interno di un'attività di Piombino i carabinieri hanno scoperto un impianto audiovisivo. Poteva essere usato sia per il controllo sia per la sorveglianza a distanza dei dipendenti del locale, motivo per cui i militari sono intervenuti.

La presenza di telecamere sul posto di lavoro è stata contestata dai carabinieri alla titolare dell’attività trattandosi di una violazione dello Statuto dei Lavoratori. La proprietaria è stata quindi denunciata nonché sanzionata amministrativamente per un importo di circa 400 euro.

Nel corso della medesima attività ispettiva è stata accertata anche la violazione della procedura di autocontrollo prevista dal piano HACCP, motivo per cui la medesima è scattata da parte dei militari la segnalazione alla competente ASL.