La nuova Giunta della Camera di commercio di Firenze è operativa da oggi. Il Consiglio camerale (presenti 21 dei 25 membri) ha infatti eletto i sette componenti della Giunta, rappresentativi dei diversi settori economici, che si aggiungono al presidente Massimo Manetti, eletto lo scorso 17 luglio. Questa Giunta resterà in carica fino al 2029. Ne fanno parte:

Massimo Manetti presidente, in rappresentanza del settore servizi alle imprese; Lapo Baroncelli (Confindustria) in rappresentanza del settore servizi alle imprese; Maurizio Bigazzi (Confindustria) in rappresentanza del settore industria; Giacomo Cioni (Cna) in rappresentanza del settore artigianato; Angelo Corsetti (Coldiretti) in rappresentanza del settore agricoltura; Aldo Maria Cursano (Confcommercio) in rappresentanza del settore turismo; Giovanni Sebastiano Guidarelli (Confartigianato) in rappresentanza del settore servizi alle imprese; Elena Spanò (Confcommercio) in rappresentanza del settore commercio.

“Lavoreremo subito per mettere a punto un programma di mandato, con particolare attenzione al mondo delle Pmi, al tema della sicurezza e ai cambiamenti in atto nel comparto del turismo, un settore importante e decisivo per Firenze - commenta il presidente Manetti -. Voglio poi rafforzare il nostro impegno a fare sistema con le altre istituzioni metropolitane e toscane, Regione e Città metropolitana in testa, perché per essere competitivi serve un territorio competitivo”.

Fonte: Camera di Commercio di Firenze - Ufficio Stampa