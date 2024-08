L'ex stamperia comunale diventa un centro socio-culturale: a Certaldo lavori in corso

Realizzare un centro socio-culturale laddove un tempo aveva sede la stamperia comunale. Con questo obiettivo, proseguono i lavori nella struttura di viale Matteotti: il cantiere per la rifunzionalizzazione della ex stamperia comunale, finanziato con risorse PNRR, è in corso all'interno del più ampio complesso immobiliare dell'ex Aereonautica militare, oggi interamente di proprietà comunale.

I lavori, avviati nel 2023, hanno visto la demolizione del vecchio edificio (ex stamperia), seguita dalla rimozione delle macerie e dallo scavo nel lotto: dalla base dello scavo è iniziato il lavoro di realizzazione del nuovo edificio. A oggi è stata già realizzata la fondazione e sono state impostate le strutture per l’elevazione. Per questo progetto, il quadro economico totale è di 2.300.000 euro dei quali 1,6 milioni finanziati con fondi PNRR, 209.629,20 euro con fondi PNRR/FOI, 196.218,75 euro con fondi GSE e per 294.152,05 euro con risorse comunali. L’importo dei lavori affidati ammonta a oltre 1,7 milioni di euro.

"Quello della ex stamperia è un cantiere significativo dal punto di vista dei lavori pubblici ma anche per ciò che andrà a ospitare, ovvero un luogo dedicato ad attività socio-culturali e aggregative - sottolineano il sindaco Giovanni Campatelli e l'assessora ai Lavori pubblici, Benedetta Bagni - I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma. Una volta completate le opere, Certaldo potrà contare su spazi in più da dedicare alla cultura e ad attività dal forte valore sociale".

Fonte: Comune di Certaldo