Medaglia d'argento alle Olimpiadi per la senese Alice Volpi

Arriva un'altra medaglia per l'Italia, un'altra medaglia per la Toscana, ma ancora la nostra regione deve pazientare per avere un oro. Vince l'argento Alice Volpi, schermitrice originaria di Siena. Fa parte del quartetto che ha perso 45-39 la finale contro gli USA nella scherma.

Nella finale di fioretto a squadre Volpi si è messa in mostra in entrambi gli assalti disputati, risultando l'unica italiana con saldo di punti positivo, ma non è bastato. Per lei arriva una nuova medaglia olimpica dopo il bronzo di tre anni fa a Tokyo.

Volpi era nel quartetto con Palumbo, Errigo e Favaretto. A vincere l'oro sono stati gli Stati Uniti. È il secondo argento toscano nella scherma, due bronzi sono arrivati nel nuovo.