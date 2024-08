Stato di salute delle Cantine Leonardo, il presidente Melani: "Vogliamo un futuro sempre migliore". Vanni: "Massimo appoggio dall'Amministazione"

Nella serata di giovedì 1 agosto si è tenuta la conferenza stampa volta a spiegare lo stato di salute economico finanziaria delle Cantine Leonardo da Vinci. Durante la conferenza è stato evidenziato anche lo stato di avanzamento della procedura di composizione negoziata, illustrando l'attuale situazione economico-finanziaria della Cooperativa e i relativi effetti sulla prossima vendemmia.

E' stata soprattutto l'occasione per aggiornare e informare i soci conferitori di uva prima della cena annuale riservata proprio a questi.

Ad aprire la conferenza è stato il presidente di Cantine Leonardo da Vinci, Lorenzo Melani.

"Cantine Leonardo è una struttura veramente importante sul territorio, nata per volontà di uomini importanti. Ringrazio anche il Sindaco di Vinci Daniele Vanni che rappresenta un’amministrazione comunale che è sempre stata molto vicina a Cantine Leonardo".

"Ci stiamo muovendo a passo con i tempi. Cantine Leonardo ha capito il momento di inserirsi sul mercato in maniera continuamente diversa rispetto agli anni passati. Vogliamo garantire un futuro sempre migliore. Stiamo attraversando un periodo difficile ma siamo coscienti di aver intrapreso il percorso in maniera positiva con l'aiuto di professionisti molto validi. Stiamo tornando a mettere in esse quelle linee guida che hanno caratterizzato nel tempo Cantine Leonardo".

"Bisogna cercare di crescere con le tematiche necessarie. E’ inutile continuare a pensare che ciò che facevamo 30 anni fa possa andare bene ancora oggi. Cerchiamo di andare avanti con sacrificio”.

L'intervento del Sindaco di Vinci, Daniele Vanni

All'appuntamento era presente anche il neo eletto sindaco Daniele Vanni.

"Ci tengo a ringraziare il presidente e il consiglio di amministrazione, permette di far conoscere quella che è la situazione delle Cantine Leonrado. Rappresentano un elemento fondamentale sia in termini di valore economico che occupazionale. Rappresentano la storia del nostro comune", ha esordito il primo cittadino.

"Nei momenti di difficoltà bisogna essere capace di adottarsi e cambiare ma anche di tenere dei punti fermi e uno di questi è il valore della cooperazione. La cooperazione ci ha permesso nel corso degli anni di dotare questo territorio di strumenti fondamentali per trasformare quelli che sono produttori di uva in produttori di vino in forma associata "

"La cooperazione è stata fondamentale perché ha permesso di andare avanti a un settore fondamentale come quello vinicolo. Si deve lavorare per far sì che sia il nostro punto di forza anche per il futuro. Si sta attraversando un momento storico complicato, aumentano i costi e c’è un’inflazione importante. Da parte dell’amministrazione comunale di Vinci c’è il massimo appoggio, anche per quelli che saranno i passaggi futuri. Le cantine rappresentano un valore importante per tutto il territorio”

Le parole dell'avvocato Gian Paolo Stefanelli

“C’è parso opportuno convocare questa conferenza stampa nel giorno stesso della cena annuale dei soci della cooperativa. Negli ultimi mesi è stato depositato in tribunale un ricorso per l'ammissione della nostra cooperativa alla composizione negoziata e da quel momento si sono susseguite le voci riguardo un'importante crisi della cooperativa".

"Innegabile che gli ultimi anni non siano stati semplici. Questa procedura vuole innescare un circolo vizioso, fino a questo momento mi sento di poter dire che questo sia accaduto. Cosa vuol dire la procedura di composizione negoziata? Abbiamo presentato questo ricorso facendo presente che c'erano delle oggettive difficoltà proveniente dagli anni passati. Chiedendo che la camera di commercio nominasse un esperto che supervisionasse l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, ringrazio quindi per la presenza il professor D'Angelo che ci sta affiancando nella gestione di questa procedura".

"Di fatto ci consentirà di permetterci di darci lo spazio di manovra necessario per rimettere in equilibrio economico finanziario la nostra azienda così da uscire da quella che è la procedura in maniera vincente. Con Filippo Sani abbiamo presentato strategia commerciale molto solida che a nostro avviso darà grandi risultati"

L'intervento di Filippo Sani

"Voglio ringraziare i nostri soci, stanno manifestando l’intenzione di credere nella cooperativa. Questi aspetti sono determinanti per la buona riuscita”.

Infine ha parlato anche il Professore Francesco D’Angelo

“Sono stato nominato come esperto per la composizione negoziata della cooperativa. Il procedimento disegnato dalla legge vuole cercare di favorire il raggiungimento di accordi tra impresa e fornitori cercando di fare in modo che ci sia questa figura che deve facilitare il dialogo e trovare soluzioni. Ho apprezzato il lavoro della cooperativa, sia a livello di organi sociali che di professionisti. Il percorso non si esaurisce oggi, dovrà andare avanti con il supporto di tutti ma è ben avviato. La forza della cooperazione implica la compattezza della forza sociale"