"Tagliati quasi 60mila euro dal Governo, ma il Comune di Montelupo investe in progetti per la città"

Era dal 2014 che il governo centrale non operava un taglio lineare sui trasferimenti alle amministrazioni locali. A seguito delle decisioni prese del Governo al Comune di Montelupo non arriveranno trasferimenti per oltre 58.000 euro.

Il Comune di Montelupo è riuscito a far fronte a tale taglio e comunque a realizzare progetti importanti per la città e per l’organizzazione dell’ente.

Ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari del triennio 2024-2026, il Comune quindi si è dovuto confrontare con due spending review, quella informatica e quella prevista dalla Legge di bilancio 2024.

Il Comune di Montelupo Fiorentino è riuscito a contenere gli effetti del taglio grazie all’aumento delle entrate relative all’addizionale IRPEF. Infatti si è registrato un incremento di 110.000 euro. Un dato questo che è indicativo di un relativo benessere del territorio con un gettito da lavoro dipendente più alto rispetto al passato e alle previsioni.

Inoltre si registrano maggiori introiti per complessivi 111.000 euro che derivano da maggiori dividenti di Alia, frutto del consolidamento di ESTRA, società del gruppo che si occupa della vendita di luce e gas.

Quindi nonostante i tagli l’Amministrazione comunale è riuscita a investire l’avanzo di bilancio in progetti per la città: 170.000 euro per interventi su edifici scolastici, 5400 euro per l’adeguamento delle attrezzature informatiche del MMAB, nell’ambito del progetto di sistemazione dell’accesso.

Risorse saranno poi destinate a risolvere la complessa questione della bonifica dell’ex fabbrica Ceramiche Toscane.

"Quella discussa in Consiglio Comunale il 30 luglio è la prima variazione della nuova amministrazione in merito alla gestione finanziaria" afferma Francesco Desii, vicesindaco e assessore al bilancio. "Siamo stati costretti fin da subito a doverci misurare con una taglio calato dall’alto a metà anno, frutto di una scelta governativa: una riduzione di trasferimenti di 58.000 euro. Si tratta di un taglio lineare finalizzato a reperire risorse sul bilancio dello Stato che penalizza gli enti più vicini al cittadino, magari a favore di misure spot e occasionali. Per l’anno in corso siamo riusciti a fronteggiare la riduzione; tuttavia sono previsti tagli ai trasferimenti statali anche per il 2025 e il 2026 e non abbiamo la certezza di cosa possa accadere a fine anno, quando ci troveremo a redigere il bilancio preventivo e quindi potremo essere costretti a intervenire per compensare il taglio".

Fonte: Comune di Montelupo- Ufficio Stampa