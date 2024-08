Un mandato intenso: il bilancio delle attività di Opi Fi-Pt

Formazione e comunicazione, rafforzamento delle partnership e impegno nel portare avanti battaglie per il riconoscimento del ruolo degli infermieri. Sono tanti i momenti e i temi che hanno caratterizzato il mandato di David Nucci alla presidenza dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia. Ecco una sintesi dei principali contenuti che hanno animato questi anni.

Tanto impegno è stato profuso nella promozione dell’identità e dell’immagine pubblica dell’infermiere, attraverso iniziative volte a informare i cittadini e gli stessi iscritti. Ne è un esempio il progetto che, recentemente, ha visto Opi Fi- Pt coinvolgere l’azienda “Rose Barni” nella creazione di una rosa dedicata a tutta la categoria professionale, l’ibrido “La Cura®” che oggi dimora negli spazi verdi degli ospedali Santa Maria Nuova di Firenze e San Jacopo di Pistoia.

Altrettanto importanti gli appuntamenti nelle scuole del territorio per far conoscere la figura infermieristica, con l’auspicio di avvicinare i ragazzi alla professione di valorizzarla attraverso interviste a testimonial. E poi gli eventi e le campagne di sensibilizzazione, da quelli promossi in occasione della Giornata dell’infermiere ai sondaggi tra gli iscritti, fino alla borsa di studio in memoria di Giovanni Senes, promossa insieme al Cives e dedicata a progetti capaci di fare innovazione nell’area dell’emergenza. Fino alle ripetute prese di posizione contro lo svilimento della figura infermieristica.

Anche per rafforzare il ruolo dell’infermiere nell’ambito del sistema sanitario e dell’assistenza, Opi Firenze-Pistoia ha preso parte alla costituzione della Consulta permanente delle professioni sanitarie del territorio metropolitano fiorentino, un organismo consultivo e propositivo, in ottica socio-assistenziale, per il dialogo tra le professioni sanitarie, al fine di migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini.

Punto cardine, anche il tema della formazione continua. Con l’obiettivo di elevare gli standard professionali e offrire un’infermieristica di qualità, in 4 anni sono stati più di 216 i corsi offerti per un totale di 4096 Ecm potenziali. Promossi tanti eventi gratuiti e corsi in modalità di formazione a distanza, anche asincrona. Attenzione alla formazione non solo come risorsa per gli iscritti ma anche come strumento per preparare gli infermieri alle sfide di oggi e di domani.

Per questo l’Ordine ha attivato due tavoli permanenti, uno con il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Firenze, e uno con i Direttori delle Attività Formative delle varie sedi del Corso di Laurea, con l’obiettivo di mettere a punto azioni di miglioramento. È stata poi rafforzata la rappresentanza degli infermieri, per esempio ai tavoli del Corso di Laurea in Infermieristica e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e durante gli esami finali dei Corsi OSS.

Dalla formazione alla professione con l’impegno per garantire un numero di infermieri adeguati ai bisogni, di cittadini e pazienti, ma anche degli stessi professionisti, attraverso lo sviluppo di nuovi setting di lavoro come l’infermiere nelle scuole o nei servizi territoriali. Ma anche tramite le ripetute denunce, da parte dell’Ordine, sulla carenza di infermieri in ospedale, nelle Rsa, sul territorio, nelle carceri, supportata dall’analisi proattiva dei pensionamenti dei prossimi anni che ha evidenziato il rischio di ritrovare, nel giro di un triennio un Ordine di Firenze Pistoia composto non più da 9.500 ma da 7.000 iscritti.

Focus anche sulla libera professione infermieristica, una modalità di lavoro in evoluzione, svolta oggi sia da professionisti autonomi che da infermieri dipendenti della Pubblica Amministrazione ma su cui non c’è ancora piena consapevolezza tra gli iscritti. Per svilupparne la diffusione, sono state promosse attività d’informazione e formazione e si è lavorato sulla modalità di esercizio, con la promozione di linee di indirizzo da parte delle Aziende locali. Dal lato puramente pratico, attiva anche la consulenza Enpapi per gli iscritti.

E ancora la tutela legale degli iscritti. In questo senso si è deciso di muoversi promuovendo eventi formativi sulla responsabilità professionale e attivando un servizio gratuito di consulenza e tutela legale, operativo anche a supporto degli infermieri che hanno partecipato al concorso Estar di giugno 2023. Sono inoltre state diffuse pillole informative sui canali social dell’Ordine, relative a temi giuridici di maggior interesse.

La promozione della comunicazione, anche attraverso un uso continuo e massiccio dei social media, è stata uno dei temi cardine del mandato: va in questa direzione anche la decisione di rinnovare il sito internet di Opi Firenze-Pistoia, per dare la possibilità a ogni iscritto di seguire passo per passo le iniziative e le azioni dell’Ordine mettendo a disposizione di tutti bilanci e documenti. Il sito è a disposizione anche dei cittadini per garantire sicurezza nella scelta dei liberi professionisti.

E ancora il magazine online Infermierinews.it, che ha ospitato interviste e approfondimenti, l’ufficio stampa per raggiungere periodicamente i principali media, approfondimenti e pillole video. Infine sono state promosse una serie di partnership a vantaggio degli iscritti sia con le società scientifiche infermieristiche che con soggetti commerciali, per usufruire di facilitazioni, e con consulenti e assicuratori.

Fonte: Ufficio Stampa