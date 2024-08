Calcio Uisp Empoli Valdelsa: i nuovi gironi e la riforma del campionato

Il prossimo campionato ufficiale di Calcio a 11 2024/25 prenderà il via il 27 settembre. Sono 52 le squadre ai nastri di partenza. Si va verso una ristrutturazione su base biennale dei tornei. Ecco tutte le novità in vista delle stagioni 2025/2026 e 2026/27: girone unico di A1 e ritorno della fase 1 articolata su tre livelli.

Tante le novità in vista della prossima stagione di calcio a 11 Uisp Empoli Valdelsa. Il Gruppo di Lavoro SdA Calcio, dopo essersi confrontato con i rappresentanti delle squadre iscritte al prossimo campionato nei giorni successivi all’assemblea di fine luglio svoltasi a Ponte a Elsa, ha approvato la riforma della fase 1 dei campionati che sarà applicata a partire della stagione 2025/2026. Una ristrutturazione resasi necessaria per far fronte alle mancate iscrizioni di alcune società verificatesi di recente, in particolare nei gironi di massimo livello, oltre ai numerosi respingimenti delle possibilità di ripescaggio in A1.

Il campionato 24/25 avrà la stessa fisionomia della stagione conclusasi il maggio scorso con articolazione su due livelli: due gironi di A1 e due gironi di A2, di cui 25 squadre nel livello superiore e 27 in quello inferiore. Le prime 4 squadre dei due gironi di A1 parteciperanno alla fase finale scudetto per aggiudicarsi il titolo conquistato dal Real Isola nel maggio scorso.

Il sorteggio di Ponte a Elsa ha determinato le seguenti composizioni dei raggruppamenti. GIRONE 1A (13 squadre): Real Isola, Gavena, Casa Culturale, Ferruzza, Scalese, Fiano Certaldo, San Gimignano, Sovigliana, Strettoio, 4 Mori Empoli, Castelnuovo, Stabbia Limitese. GIRONE 1B (12 squadre): Vitolini, Fibbiana, Computer Gross, La Serra, Casotti Calcio, Le Cerbaie, Rosselli, Valdorme, Martignana, Staggia, Usap Toscana Lamiere, Boccaccio. GIRONE 2C (13 squadre): Sciano Pizzeria Maroni, Ortimino, YBPD United, Monterappoli, Atletico Team, Allende, Massarella, Brusciana, Vinci, Spicchiese, Molinese, Pitti Shoes, Mastromarco. GIRONE 2D (14 squadre): San Quirico, Piaggione Villanova, Cerreto Guidi, Unione Valdelsa, San Pancrazio, Borgano, Malmantile, Virtus Tavarnelle, GS Vico D’Elsa, Corniola, San Casciano, Le Botteghe, Catenese, Team Arcogas. Sono cinque le squadre neoiscritte.

Il nuovo sodalizio Atletico Team e le 4 società provenienti dal comitato Uisp Siena: Usap Toscana Lamiere, Staggia, San Gimignano e GS Vico D’Elsa. La riforma dei tornei 2025/26 sarà sviluppata sulla base delle classifiche determinatesi al termine della regular season della prossima stagione, prima dell’inizio delle confermatissime Coppa Uisp e Coppa Amatori che, lo scorso anno, sono finite nella bacheca, rispettivamente, di Castelnuovo e Molinese.

Le prime 6 classificate dei due gironi di A1, unitamente alle prime due classificate dei due gironi di A2, promosse direttamente alla categoria superiore, andranno a formare il girone unico di A1 2025/26 composto da 14 squadre. Le formazioni classificatesi in A1 dalla 7° posizione fino alla 12°/13° posizione andranno a comporre i due gironi di A2, unitamente alle squadre che si sono piazzate dal 2° al 7° posto nei gironi di A2 2024/25.

La formula è analoga anche nelle attuali categorie di secondo livello: le squadre classificatesi dalla 9° posizione alla 13°/14° posizione andranno a comporre la ripristinata categoria A3 a partire dalla stagione 2025/26. In virtù del numero dispari delle squadre attuali di A2 (27), per le ottave dei due gironi è prevista l’appendice di uno spareggio: la vincente resta in A2 e la perdente occuperà un posto nella categoria unica di A3.

La ristrutturazione dei tornei, prevista su base biennale, proseguirà anche in vista della stagione 2026/27 nella quale, a meno di stravolgimenti significativi in sede di iscrizione delle squadre, il campionato sarà articolato sempre su 3 livelli ma con 1 girone di A1, 1 girone di A2 e 2 gironi di A3.

L’introduzione di una base più ampia e stabile nel tempo - due gironi di A3 a partire dal 26/27 - è determinata dalla necessità di fronteggiare un’eventuale flessione del numero delle squadre iscritte e garantire la continuità di una competizione più avvincente nelle categorie di livello più basso. Si comincia nel weekend del 27-29 settembre 2024: tutto è pronto per l’inizio della rinnovata stagione di Calcio a 11 Uisp Empoli Valdelsa.

Fonte: Calcio Uisp Empoli - Ufficio Stampa