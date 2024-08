FdI e FI Fucecchio: "Il governo si è impegnato a non tagliare risorse ai Comuni"

Con un certo stupore ci troviamo a dover rispondere al comunicato stampa dei gruppi di maggioranza che auspicano la stesura di un documento condiviso dopo aver già tirato le conclusioni di una questione che sembra ridursi soltanto a una campagna di partito che il PD sta presentando sistematicamente in tutti i comuni.

Nonostante la questione sia stata a nostro avviso indebitamente presentata in consiglio comunale con carattere di urgenza pochi giorni fa (senza, così permettere un contradditorio), le colleghe di PD e Orgoglio Fucecchiese fanno riferimento a capitoli di spesa pubblica già noti dal Dicembre 2023 e sui quali - notoriamente - il Governo sta svolgendo ampie interlocuzioni con l'Associazione dei Comuni Italiani. E' argomento di attualità (questo si) l'impegno del Ministro Giorgetti a sospendere le maggiori spese per i comuni grazie anche alla revisione ottenuta del Patto di stabilità che permetterà di non calcolare le uscite per gli investimenti all'interno della spesa corrente e a lavorare insieme ai Comuni italiani su tematiche di efficientamento delle riscossioni e delle gestioni associate, tasto dolente, quest'ultimo che coinvolge il nostro comune il quale dall'Unione dei Comuni non è riuscito in dieci anni ad avere sostanziali risparmi a fronte di un oggettivo peggioramento di certi servizi, gestione della Polizia Municipale su tutti. Ricordiamo che tra i benefici dell'accentramento delle funzioni all'Unione ci sarebbe anche dovuto anche essere un percorso partecipato di accorpamento dei comuni più piccoli, mai effettivamente, partito.

Nell'ottica dello spirito di collaborazione che tutti auspichiamo in questa nuova consiliatura, ci mettiamo a disposizione della maggioranza per collaborare alla stesura di futuri documenti di intento da fare, però, prima di uscite sulla stampa che potrebbero apparire pretestuose anche a fronte delle positive novità derivanti dalle fonti governative.

Già dai prossimi interventi ci auguriamo di poter parlare sempre più di Fucecchio e di ciò su cui possiamo incidere direttamente per un miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini. A circa due mesi dalla proclamazione del nuovo Sindaco di Fucecchio abbiamo visto molti nastri tagliati, ma pochissimi elementi di discontinuità con l'immobilismo del recente passato e una campagna contro il governo Meloni non è sicuramente un qualcosa che può risolvere i tanti problemi del nostro territorio.

La polemica politica - soprattutto se fatta sulla base di dati parziali e solo previsionali - interessa poco alle persone che rischiano certamente di allontanarsi ulteriormente dai processi decisionali se da parte dei loro rappresentanti trovano solo polemiche e non soluzioni concrete.

Vittorio Picchianti - Capogruppo di Fratelli d'Italia Consiglio Comunale di Fucecchio

Simone Testai - Capogruppo di Forza Italia Consiglio Comunale di Fucecchio

Fonte: Ufficio Stampa