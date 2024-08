Impianto funicolare ripristinato a Certaldo

Si è positivamente concluso l’intervento di manutenzione straordinaria urgente sulla funicolare di Certaldo che quindi è tornata regolarmente in funzione, dopo che le prove e i test di sicurezza hanno dato esito positivo. Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).

Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa