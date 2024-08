Santa Croce, chiusura estiva della biblioteca comunale Adrio Puccini

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che la Biblioteca comunale “Adrio Puccini” resterà chiusa per la pausa estiva dal 5 al 24 agosto 2024 compresi. Durante questo periodo non sarà, quindi, possibile accedere ai servizi di prestito e consultazione in sede. I prestiti in corso saranno automaticamente prorogati fino alla riapertura del servizio, i quotidiani potranno essere consultati presso l'Ufficio Segreteria del Comune. La Biblioteca comunale riaprirà lunedì 26 agosto 2024 con il consueto orario.

Per ulteriori informazioni, potete contattarci via email all'indirizzo biblioteca@comune.santacroce.pi.it

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno