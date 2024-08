Teatro “Ora d’Aria”, “Basalto il mago di Castello” chiude la rassegna

Teatro “Ora d’Aria”, giovedì sera (8 agosto) si conclude la rassegna di teatro amatoriale all’aperto promossa dall’Associazione TeatroCastello, che ha visto protagoniste diverse compagnie teatrali dell’Empolese Valdelsa sul palco allestito nei giardini ex Arena (via XX settembre)

Lo spettacolo di giovedì (inizio ore 21.15) si intitola “Basalto, il mago di Castello”: ambientato in un ufficio fuori dal mondo, alcuni personaggi inusuali si confronteranno sul caso, davvero particolare, della scomparsa di un “estroso” prestigiatore, analizzandolo da una prospettiva un po’ curiosa.

L’ingresso è libero ma è gradita un’offerta.

Come si ricorderà, la rassegna “L’Ora d’Aria” è dedicata a Paolo Puccini (scomparso nel 2014) il quale più di dieci anni fa ebbe l’intuizione di utilizzare come spazio teatrale lo spazio dell’”Ora d’aria” dell’ex carcere mandamentale di Castelfiorentino. Il successo riscontrato in termini di partecipazione ha poi indotto gli organizzatori a optare per una sede più idonea, con una capienza più ampia, ma senza dimenticare lo spirito del suo fondatore.

